Губернаторът на Ню Джърси със заповед до пристанищата да не приемат руския дизел

Губернаторът демократ на Ню Джърси Мики Шерил предупреди пристанищата на щата да не приемат руско дизелово гориво. Тя подчерта, че този внос би нарушил федералния закон и допълни, че според информацията, поне един танкер, превозващ горивото, може да се е насочил към нейния щат, съобщи Bloomberg. Лицензът, издаден през септември от Министерството на финансите на САЩ, с който се разрешава доставката, вноса и продажбата на руски дизел, нарушава закон от 2022 г., забраняващ вноса на руски петролни продукти, подчертава още тя.

Шерил заяви, че Ню Джърси ще използва своите законови и регулаторни правомощия, за да предотврати влизането на тези товари на територията на щата.

Администрацията на президента Доналд Тръмп няма правомощия да отмени забраната и лицензът трябва да бъде прегледан от Конгреса, преди да влезе в сила, е заявила Шерил.

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"Всеки оператор, брокер и купувач на пристанища и терминали е предупреден: не улеснявайте вноса на незаконно руско дизелово гориво в Ню Джърси", заявява губернаторът в писмото си. Тези, които нарушат забраната, рискуват глоба на стойността на стоките, която потенциално може да достигне милиони долари.

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