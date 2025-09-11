Още няма заподозрян за убийството на близкия съратник на Тръмп

Лицето, което бе задържано във връзка със смъртта на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк, е било освободено след разпит. Това съобщи директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател. Чарли Кърк почина, след като бе прострелян в сряда по време на негова публична изява в университет в щата Юта. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Стрелецът е на свобда

Близо шест часа след стрелбата властите не са идентифицирали публично заподозрян. По-рано Пател да казва, че предполагаемият убиец на Чарли Кърк е задържан.

"Нашето разследване продължава и ние ще продължим да съобщаваме информация в интерес на прозрачността", написа в "X" директорът на ФБР.

На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват "лице, което представлява интерес", без да съобщава повече подробности. На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобда.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че "това е политическо убийство".

Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.

31-годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хора от народа, като ръководеше младежката организация "Turning Point USA", водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в "X".

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.