Още няма заподозрян за убийството на близкия съратник на Тръмп

Лицето, което бе задържано във връзка със смъртта на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк, е било освободено след разпит. Това съобщи директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател. Чарли Кърк почина, след като бе прострелян в сряда по време на негова публична изява в университет в щата Юта. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Стрелецът е на свобда
Близо шест часа след стрелбата властите не са идентифицирали публично заподозрян. По-рано Пател да казва, че предполагаемият убиец на Чарли Кърк е задържан.
На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват "лице, което представлява интерес", без да съобщава повече подробности. На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобда.
Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че "това е политическо убийство".
Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.
31-годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хора от народа, като ръководеше младежката организация "Turning Point USA", водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в "X".
Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.