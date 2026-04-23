23 април 2026, 19:25 часа 884 прочитания 0 коментара
Оставка в Пентагона: Тръмп ли я поиска?

Секретарят на военноморските сили Джон Фелан „напуска администрацията, считано от момента на незабавното подаване на оставка“, заяви в сряда говорителят на Пентагона Шон Парнел, съобщи ABC News. Информацията идва на фона на не особено успешната американска блокада на Ормузкия проток. Най-малко 34 танкера, свързани с Техеран, са заобиколили американската морска блокада на иранските пристанища, откакто тя е била наложена. Информацията е на Financial Times, които се позовават на данни за проследяване на товари от Vortexa.

От 34-те идентифицирани танкера 19 са напуснали Персийския залив, след като са преминали през "забранените води", докато 15 са влезли в региона, като според информацията са плавали към Иран от Арабско море.

Фелан е бил помолен да напусне

Служител на администрацията заяви пред ABC News, че „секретар Фелан е бил помолен да се оттегли“. Фелан и министърът на отбраната Пийт Хегсет са се сблъсквали преди това, съобщиха запознати източници пред ABC News.

Кой ще го замести?

Парнел каза, че заместник-секретарят на ВМС Хунг Цао ще изпълнява длъжността секретар на ВМС.

„От името на военния министър и заместник-министър на войната, ние сме благодарни на секретар Фелан за службата му към Министерството и ВМС на Съединените щати. Пожелаваме му всичко най-добро в бъдещите му начинания“, каза Парнел в изявлението си, пише още американската медия. ОЩЕ: Как изглежда "успехът" на Тръмп: 34 танкера, свързани с Иран, са проникнали през блокадата на САЩ

Деница Китанова Отговорен редактор
САЩ Пентагона Пийт Хегсет Ормузки проток
