Осуетен е ирански атентат срещу бивш канадски министър

Осуетен е опит за атентат срешу бившия министър на правосъдието на Канада Ървин Котлър.

84-годишният правозащитник е изявен критик на политиката на Иран, а според в. "Глоуб енд мейл" той е бил уведомен, че в рамките на 48 часа ирански агенти може да опитат да го убият.

Към момента канадските власти отказват да коментират тези информации.

Котлър бе правосъден министър на Канада от 2003 до 2006 г. През 2015 г. се оттегля от политиката, но продължава да работи активно с правозащитни организации.

