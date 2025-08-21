Промени в движението през тунел “Люлин“ тази нощ

Тази нощ временно ще се ограничава движението в тръбата за Кулата на тунел „Люлин“ на автомагистрала „Струма“. Причината е почистване и боядисване. От 22.00 часа днес, 21 август, до 06.00 часа на 22 август, петък, ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 22 август - от 22.00 до 06.00 часа на 23 август, събота, в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел „Люлин“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитирани от БГНЕС. Шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, призовават от АПИ.