Промени в движението през тунел “Люлин“ тази нощ

21 август 2025, 09:39 часа 403 прочитания 0 коментара
Промени в движението през тунел "Люлин" тази нощ

Тази нощ временно ще се ограничава движението в тръбата за Кулата на тунел „Люлин“ на автомагистрала „Струма“. Причината е почистване и боядисване.  От 22.00 часа днес, 21 август, до 06.00 часа на 22 август, петък, ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 22 август - от 22.00 до 06.00 часа на 23 август, събота, в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към Кулата ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел „Люлин“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), цитирани от БГНЕС.  Шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, призовават от АПИ.

