Ясна е причината за смъртта на детето, паднало от парашут в Несебър

Тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете, което загина на атракцион в Несебър. Това е установила съдебно-медицинска експертиза, обяви д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас, в ефира на bTV. Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая. Припомняме ви, че момченцето от Разлог загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът стана на Южния плаж в Несебър малко след 13:00 часа в понеделник (18 август).

ОЩЕ: Коланите се скъсаха за части от секундата: Говори майката на детето за трагедията от Несебър

Пред съда

Днес Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката на тримата задържани по случая, като прокуратурата обяви, че ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.

Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се и разпити на свидетели.

Вчера водолази претърсиха морското дъно в района на инцидента, за да открият катарамите на скъсаните предпазни колани, с които момчето е било вързано по време на полета.

ОЩЕ: "Най-голямата регулация е в семейството": Борисов изхвърлил тротинетките на внуците (ВИДЕО)

Към момента тримата са привлечени към наказателна отговорност за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, която представлява източник на повишена опасност.

ОЩЕ: Водолази откриха части от коланите, с които е било завързано загиналото дете в Несебър

"Само се чу за стотни от секундата – так-так и се скъсаха двата колана. От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе. Първо се къса единият, за стотни от секундата се къса и вторият и той полита и пада. И никой не прави нищо долу", разказа майката на детето Мария Данева.