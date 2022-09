От компанията производител на HIMARS призоваха всички желаещи да гласуват за техните ракетни системи

HIMARS е модернизирана, по-лека и маневрена версия на системата M270 MLRS, разработена от САЩ и съюзниците им през 70-те години на XX век. Тя има по-голяма далекобойност и точност като в последно време доказа възможностите си на фронта в Украйна. За това свидетелстват и многобройни видеа от фронтовата линия от последните седмици, след като ракетните системи бяха предоставени на украинските въоръжени сили.

Високите показатели на оръжията са резултат от упоритата работа на нашия екип от Камдън, щата Арканзас, пишат от компанията в свой туит.

The High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) is ready for any mission. Made possible by our Camden, Arkansas team's hard work. This launcher is critical in supporting customers globally. Vote HIMARS as the Coolest Thing Made in Arkansas. Vote daily until Sept. 9.