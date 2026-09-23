От страх да не остане без горива: Тръмп забранява износа на дизел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обяви в подкрепа на забрана за износ на американски дизел, тъй като цените на горивата скочиха рязко поради войната в Близкия изток, предаде Франс прес. „Аз също настоявах за това. Казах: „Нека не продаваме нашия дизел в чужбина“. Ние произвеждаме много дизел. Това може да окаже леко влияние и върху цената на обикновения бензин“, заяви американският президент пред журналисти. Още: Среща в ООН: Зеленски иска край на войната преди зимата, Тръмп отговори дали Украйна може да си върне всички загубени земи (ВИДЕО)

Решението за дизела ще бъде взето много бързо

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В президентския лагер вече се чуха гласове в защита на подобна мярка, като например този на сенатора от Айова Чък Грасли. „Ако нашето правителство е способно да наложи ембарго върху електронните чипове, предназначени за Китай, то може също така да наложи ембарго върху дизела, за да помогне на американските фермери и шофьори на камиони“, написа той в профила си в Х в неделя.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн от своя страна информира журналисти миналата седмица, че е „отворен“ за подобна забрана, „ако това може да облекчи натиска върху цените“.

Темата е силно политизирана в САЩ, където скокът на цените на горивата кара републиканците да се опасяват от поражение на междинните парламентарни избори в началото на ноември.

Галонът (3,78 литра) дизел подобрява рекорд след рекорд всеки ден и се продава средно за 6,53 долара в страната, според данни, публикувани от Американската автомобилна асоциация. Това гориво се използва главно от превозвачите и фермерите – ключова електорална цел за Доналд Тръмп.

„Проучваме дали това е осъществимо с оглед на общия капацитет за рафиниране и дали една пълна или частична забрана би била ефективна“, заяви във вторник американският министър на финансите Скот Бесънт.

Решението ще бъде взето „бързо“, посочи на свой ред Тръмп.

САЩ са едновременно най-големият производител и потребител на „черно злато“ в света. През юни те са изнасяли ежедневно над 1,4 милиона барела дестилирани продукти – категория, която включва основно дизел – по данни на Американската агенция за енергийна информация.

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