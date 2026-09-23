Екосдружение атакува ТЕЦ "Бобов дол" с жалба до ЕК

Екосдружение "За Разметаница" е изпратило жалба до Европейската комисия за замърсяванията в района на ТЕЦ "Бобов дол". Това заяви за БНР активистката на организацията Даниела Тонева. Още: ТЕЦ "Бобов дол" е спрян от 2 седмици: Има яснота кога ще заработи отново

Жалбата

Към жалбата са приложени няколко съдебни решения за наложени санкции за ТЕЦ „Бобов дол“ заради замърсявания на въздуха в района. Едно от последните съдебни решения е за 154 000 евро.

Районът е бил замърсен и последните дни, казва Даниела Тонева: "Беше жълт, такъв, жълтеникав димът. И понеже пътувах към София, видях, че се простира много надалеко, дори Рила не се виждаше."

Същевременно, по информация на Български енергиен холдинг ТЕЦ "Бобов дол" е сред първите 10 дружества по приходи за 2024 година.

Припомняме, че заради поредната авария ТЕЦ "Бобов дол" не работи от 15 дни, това съобщи изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев. Прогнозите са централата да заработи идната седмица. Работи се по отстраняване на авария и един от блоковете е в цялостен ремонт, заяви изпълнителният директор, за кого се коментира, че вече е на друга позиция в дружеството.

"В момента авария отстраняваме на четирите блока", каза инж. Стойнев и добави, че се надява централата поднови работа следващата седмица.

Причината за спирането на мощностите е възникнал пробив в парогенератора. Според Стойнев подобни повреди не са необичайни в производствения процес и в момента се работи по стандартната процедура за отстраняването им.

Последните месеци централата изпитва технически и технологични трудности, а единият от блоковете е в ремонт, който трябва да приключи септември.

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