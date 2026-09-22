Не се вижда краят на войната между САЩ и Иран: Цената на суровия петрол отново се обърна

Петролът обърна посоката и поскъпна по време на азиатската търговия, прекъсвайки серия от пет последователни сесии със спад, пише "Ройтерс". Пазарите следят внимателно отношенията между Вашингтон и Техеран и възможността за дипломатически контакти покрай Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази седмица. Още: За да не станат жертви на ирански ракети и дронове: Нова практика на петролните танкери в Ормузкия проток

Ноемврийските фючърси на сорта Брент прибавиха 1,72 долара, или 1,7%, и достигнаха 102,06 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете ръст. Октомврийските контракти поскъпнаха с 1,62 долара до 97,40 долара за барел, а по-активно търгуваните фючърси за ноември се повишиха с 1,28 долара, или 1,4%, до 93,65 долара.

Постоянно движение на цените

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Движението на цените идва на фона на противоречиви сигнали между САЩ и Иран. В неделя двете страни си размениха заплахи, но американският президент Доналд Тръмп същевременно заяви готовност за среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан. Очаква се иранският президент да бъде в Ню Йорк за заседанията на Общото събрание на ООН.

Според главния пазарен анализатор на KCM Trade Тим Уотърър сегашното поскъпване по-скоро представлява корекция след предишните загуби, отколкото трайна промяна на пазарната тенденция. По думите му част от инвеститорите, заложили на допълнително поевтиняване на суровината, ограничават позициите си, докато очакват развитието на дипломатическата ситуация.

Същевременно напрежението около доставките показва признаци на отслабване. Данни за морския трафик сочат, че Saudi Aramco е увеличила петролния износ през Ормузкия проток. Това се случва, след като атаки на йеменските хути срещу петролопровода "Изток-Запад" принудиха компанията да прекъсне част от доставките през пристанището Янбу на Червено море.

Само в неделя седем супертанкера са натоварили около 14 млн. барела суров петрол в Персийския залив. Анализаторите на Saxo Bank посочват, че преминаването на петрол през Ормузкия проток е достигнало най-високото си равнище от шест месеца, докато Саудитска Арабия работи по възстановяването на петролопровода "Изток-Запад". Това според тях постепенно намалява опасенията за недостиг на доставки.

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