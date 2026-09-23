Схема как Русия пере пари и бяга от санкции, огласена от FT, накара големи банки да затварят сметки

Свързаната с Кремъл платежна система A7 е прекарала 6,9 милиарда долара като транзации през банки по цял свят, избягвайки западни санкции. Това съобщава Financial Times. Сред получателите са били клиенти на известни западни и азиатски банки, включително Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank. Някои от плащанията са включвали високочувствителни стоки, свързани с войната в Украйна, като военно оборудване и доставки от руски разузнавателни агенции. Това се доказва от стотици хиляди файлове на A7, прегледани от Financial Times.

A7 е създадена в края на 2024 г. от молдовския олигарх беглец Илан Шор (който е под санкции от ЕС и Канада) с подкрепата на държавната "Промсвязьбанк", която е тясно свързана с руската военна промишленост. А7 е замислена за алтернатива на платежната система SWIFT, от която руските банки бяха отрязани след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 година. Кремъл популяризира A7 като основен доставчик на международни вносни плащания - руснаците твърдят, че обработва около една пета (20%) от валутните транзакции на Русия.

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Схемата да се криеш от западни санкции

FT извади доказателства за плащания чрез мрежа от 100 фиктивни компании, които са откривали банкови сметки по целия свят и са фалшифицирали фактури, за да прикрият истинския характер на плащанията. В документите се споменават и десетки други компании: 61 се намират в ОАЕ, 87 в Хонконг, 16 в Киргизстан и 14 в Индонезия. Повече от половината от получените парични потоци са се озовали в сметки в китайски банки. По този начин 1,1 милиарда долара са преминали през сметки на Standard Chartered в Хонконг от края на 2024 г., когато е създадена A7, до август 2025 г. 273 милиона долара са преминали през DBS в Хонконг през същия период, 74 милиона долара през Citigroup и приблизително 18 милиона долара чрез Deutsche Bank в Европа. Във First Abu Dhabi, най-голямата банка в ОАЕ, A7 е открила сметки за 17 различни организации, които са изпратили над 1,8 милиарда долара в чужбина.

Според изтеклите данни служителите на A7 са създавали фалшиви фактури, променяли са описания на транзакции и са изменяли митническите кодове, за да скрият транзакциите от проверки за борба с прането на пари.

First Abu Dhabi Bank и DBS вече коментираха пред FT, че са затворили сметки, свързани с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказват коментар по въпроса засега.

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