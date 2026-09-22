Тръмп: Предстои ми важно решение - да сключа сделка с Иран или да ги унищожа (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че трябва да реши дали да “унищожи” Иран или да постигне “споразумение” с Техеран. “Смятам, че ще постигнем споразумение точно след изборите”, планирани в САЩ през ноември, добави веднага след това американският президент, визирайки междинните американски избори.

Той определи подхода си към външната политика през първите две години след като е на поста си като използване на американската мощ за решаване на „десетилетия неразрешими предизвикателства“, с които предишните американски лидери не са успели да се справят. „Не вярвам в това да се оставят проблемите да се задълбочават. Те само стават по-трудни за решаване. Така че, докато другите говореха, аз действах“, каза той.

Речта, която продължи около 35 минути, беше произнесена преди Тръмп да се срещне с други световни лидери в кулоарите на годишното събрание на ООН, включително с премиера на Обединеното кралство и украинския президент Володимир Зеленски. Той се занимава с няколко текущи международни конфликта отвъд войната с Иран, която ще навърши седем месеца следващата седмица. Тръмп също така се стреми да сключи мирен план за ивицата Газа между Израел и Хамас и се бори да сложи край на руската инвазия в Украйна.

Още: "Време е да спрем убийствата": Тръмп предупреди, че е готов да използва "адските санкции" срещу Русия (ВИДЕО)

Войната в Иран

В изказването си президентът оправда решението си да започне войната с Иран, като го определи като опит да се предотврати придобиването на ядрено оръжие от Техеран. След като разказа за подготовката за войната и неуспешните преговори за прекратяване на боевете през последните няколко месеца, Тръмп заяви, че е „предстои да вземе важно решение“.

„Ще бъде ли сключена сделка с Иран, която да им позволи да възстановят и създадат далеч по-велика държава от всякога, може би една от най-великите в Близкия изток или дори в света?“, каза той. „Или да унищожа Ислямската република и да го направя бързо, без никога повече да им давам шанс да убиват и унищожават хора и държави? Да ги закарам ли в ада без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие или поколения?“, попита той. „Но вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите“, продължи той. „Защото няма смисъл да не го правят. Чакат да видят как ще се справя на междинните избори. Това, което не осъзнават, е, че не се кандидатирам“, обясни още той.

Trump Says He 'Has a Big Decision to Make' on Iran As He Addresses UN



Donald Trump told UNGA that he faced a “big decision” over Iran, using his address to present Tehran with a choice between a negotiated settlement and overwhelming US military action.https://t.co/zp6UNIc2N1 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Американският президент заяви, че „Съединените щати и Иран определено ще го свършат – ще го свършим, по един или друг начин“, каза той. Тръмп също така отхвърли съобщенията за намалени запаси от боеприпаси в САЩ, казвайки, че „имаме повече боеприпаси, отколкото бихме могли дори да си помислим да използваме“. Генералният инспектор на Пентагона заяви миналата седмица, че войната в Иран е довела до „стратегически недостиг на боеприпаси“.

Trump on Iran:



The cowards and traitors would love to say the United States is low on ammunition, but that’s not true.



We have more munitions than we could ever possibly think of using, and we’re building them at levels we have never done before. We are adding to our… pic.twitter.com/ovjy2X4734 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Още: След старта на Trump TV - Тръмп: Изненадан съм, че CNN отразяват. Не би трябвало да сте тук. CNN: ООН ни позволи (ВИДЕО)

В речта си президентът настоя, че е постигнал мир по начин, по който други световни лидери не са могли, като същевременно е уредил години на „незавършени дела“. „Докато другите говореха, аз действах“, каза той. „Докато други говореха за мир, аз постигнах мир. Докато други игнорираха заплахите, аз се изправих срещу тях. Докато други говореха за смелост, Америка я показа. Докато други обещаваха сила, аз я използвах, за да направя Америка най-могъщата страна в света“, каза още той.

За Венецуела

Президентът също така подчерта влиянието на Съединените щати в Западното полукълбо, като по-специално наблегна на американската намеса във Венецуела и снабдяването с милиарди барели венецуелски петрол. „Наградата принадлежи на победителя, всички чухте това“, каза той.

Trump on Venezuela:



Our actions in Venezuela are proof that the United States will no longer permit threats to America to gain a foothold anywhere in the Western Hemisphere, and if necessary, we will use our unmatched military might to secure the vital national interests of the… pic.twitter.com/U9TyCFw6FO — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

„Нашите действия във Венецуела са доказателство, че Съединените щати вече няма да позволят на заплахите към Америка да се укрепят където и да е в Западното полукълбо и ако е необходимо, ще използваме несравнимата си военна мощ, за да защитим жизненоважните национални интереси на Съединените щати“, заяви Тръмп.

Споразумението за Гренландия

Президентът също така рекламира новото споразумение за сигурност, което според него САЩ са постигнали с Гренландия и Дания, наричайки Гренландия „северната граница на Северна Америка“. САЩ, които вече имат военно присъствие в Гренландия, ще построят две „големи“ военни бази, каза той. Тръмп заяви, че споразумението ще бъде подписано по-късно във вторник. Спорове относно Гренландия, търговията, разходите за отбрана и настояването на г-н Тръмп членовете на НАТО да помогнат във войната с Иран често са го довеждали до конфликт с Канада и европейски държави през последната година.

Trump on Greenland:



No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland anymore or make sensitive investments there without our express written approval.



We will immediately begin the process of developing a large military presence in the… pic.twitter.com/novjhYHOC7 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Още: Тръмп към Путин от ООН: Спри войната. Рубио се оплаква: Украйна удря кораби с петрол на САЩ (ВИДЕО)

За изкуствения интелект

Президентът продължи и тирадата си срещу критиците на ускоряването на изкуствения интелект, като същевременно заяви, че ще се опита да преименува „ИИ“ на „суперинтелект“ или „СИ“. „Всяка голяма нова технология носи предизвикателства. И суперинтелектът не е изключение“, каза той.

Trump on AI:



Whoever wins AI — you have to remember this — and now I say, whoever wins SI, whoever wins superintelligence, wins.



That’s the group that wins.



And we’re leading now over China by a lot, and everyone else. We’re going to keep it that way. We’re going to keep it… pic.twitter.com/U3vFTZenHs — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

„И все пак, същите хора, които казаха, че всички ще сме мъртви след 12 години заради глобалното затопляне... а никой не беше мъртъв. Това са същите хора, които сега казват, че изкуственият интелект ще ни убие всички, че роботи ще ни атакуват и че всичко ще бъде пълна катастрофа“, каза Тръмп. „Няма да задуша растежа на нещо, което ще бъде по-голямо от индустриалната революция“, добави той, настоявайки, че САЩ ще продължат да водят света „безопасно и отговорно“.

Trump on AI:



From this point forward, all United States documents, and hopefully the world’s, will be changed to use the much more accurate term: “super,” as opposed to “artificial.”



In other words, welcome to the new world of superintelligence — SI.



Let’s see if that goes.… pic.twitter.com/o4NZJD12HR — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Тръмп в ООН и посещението на Си

Тръмп е планирал да се срещне с редица лидери в кулоарите на Общото събрание, включително премиера на Обединеното кралство Анди Бърнам, японския премиер Санае Такаичи и различни лидери на държавите от Персийския залив. В понеделник той се срещна с френския президент Еманюел Макрон. Очаква се също така да проведе разговор настрана с изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, за която Тръмп говори положително, откакто американските сили свалиха от власт бившия лидер Николас Мадуро.

Тръмп се готви да посрещне китайския президент Си Дзинпин в Белия дом в четвъртък за държавно посещение с висок залог. Крехките отношения между САЩ и Китай се таят на заден план в Общото събрание. Американските и китайските преговарящи се стремят да подобрят икономическите си отношения след търговската война миналата година и обсъждат отварянето на комуникации относно рисковете, породени от изкуствения интелект.

Американският президент похвали Си, въпреки въпросите относно китайските организации, които помагат на Иран и купуват руски петрол. Китай е най-големият купувач на руски суров петрол в света, което потенциално поставя Пекин на прицел на закона „Греъм“, подписан от Тръмп миналата седмица, заплашващ с тежки тарифи срещу най-големите енергийни клиенти на Русия.

Американският президент отхвърли доклад на Wall Street Journal, че китайски организации са предоставили на Иран сателитни изображения на база в Йордания, използвана от американски военни, преди Иран да я обстреля с ракети и да убие трима американци там.