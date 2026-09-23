Израел реагира остро на речта на Макрон пред ООН

Израел реагира остро на изказването на френския президент Еманюел Макрон пред Общото събрание на ООН, в което той разкритикува действията на Западния бряг, като заяви, че "Хамас" не е активен на тази територия, където се намира Палестинската автономия. "Гротескният абсурд на думите на Еманюел Макрон е поразителен", заяви канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който в четвъртък трябва да произнесе реч пред международната организация.

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"Терористи от "Хамас" извършват почти всеки ден нападения срещу евреи. Те са убили безброй израелски цивилни в Юдея и Самария", се казва в изявлението, използвайки библейското наименование на Западния бряг.

Канцеларията на Нетаняху посочи като пример смъртта от огнестрелна рана в неделя - в навечерието на Йом Кипур, най-свещения ден в юдаизма - на израелски заселник на Западния бряг, баща на шест деца, който е имал и френско гражданство. Израелската армия заяви, че е задържала палестинския стрелец в болница, след което войници са извършили операция в неговото село. Министър от правителството на Нетаняху поиска извършителят да бъде екзекутиран съгласно нов закон.

Крайнодесни израелски заселници често нападат палестинци на Западния бряг. Според ООН до средата на 2026 г. там са регистрирани средно около шест инцидента на ден, свързани с насилие от страна на заселници срещу палестинци или тяхна собственост.

В речта си пред Общото събрание на ООН Макрон изрази съжаление за хуманитарната ситуация в Газа, откъдето "Хамас" започна нападението от 7 октомври 2023 г. срещу Южен Израел. Макрон изрази съжаление и за действията на Израел на Западния бряг.

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"Каква е нашата легитимност, ако продължаваме да бездействаме пред лицето на случващото се в Газа?", заяви френският президент. Той изрази съжаление, че в Газа се наблюдава "спектакъл, който ни кара всички да се срамуваме", и отново заяви, че решение с две държави е условие за "сигурността на Израел и неговия народ днес и утре".

Нетаняху и Макрон са в лоши отношения, припомня БТА. Миналата година по време на Общото събрание на ООН Макрон ръководи конференция, на която Франция и редица западни държави признаха независимата палестинска държава.