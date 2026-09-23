Методика на изборни измами: Реалният изборен резултат на партията на Путин за Думата е над 1,6 пъти по-нисък

Реалният резултат на "Единна Русия", партията на руския диктатор Владимир Путин, на изборите за Държавната дума (долната камара на руския парламент) не надвишава 35% - а официалният резултат е малко под 58%. Това пише в свой материал руското опозиционно издание "Важни истории". До 18,4 милиона от 30-те милиона "хартиени" гласа на партията изглежд са били фалшифицирани. В някои избирателни секции гласовете са били "прехвърляни" между партиите, гласят заключенията в материала.

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Изданието използва метода на електоралния анализатор Сергей Шпилкин, за да изчисли резултатите: при честен вот делът на партията не трябва да се увеличава с избирателната активност в избирателната секция. Делът на "Единна Русия" се увеличава на изборите през 2026 г. и колкото по-висока е избирателната активност, толкова по-изразено е увеличението, което показва широко разпространена фалшификация на бюлетини. "Новая газета Европа" беше достигнала до подобна оценка преди материала на "Важни истории", като изчисли резултата на "Единна Русия" на кота от около 34%, докато анализаторът Борис Овчинников оцени дела на избирателните измами на приблизително 55%.

Според Централната избирателна комисия на Русия, избирателната активност на тези избори е била 59,32%, което е рекордно високо ниво от 2011 г. насам. Анализаторът Иван Шукшин отбеляза, че комисиите коригират данните, за да отговарят на кръгли числа: на първия ден от гласуването необичайно голям брой избирателни секции отчитат точно 30% активност; на втория ден най-популярната цифра е 40%; а на третия - 85%. В съседните избирателни секции на Съветската териториална избирателна комисия в Дагестан, активността съвпада със стотни от процента, което е статистически невъзможно при честно преброяване. Подобни съвпадения са установени и в Ивановска и Ленинградска области, Кузбас, Приморие, Краснодарски край и Санкт Петербург, докато в Кабардино-Балкария е регистрирана почти идентична активност във всички избирателни секции в републиката.

В две съседни избирателни секции в 48-и район на Камчатски край, активността се е увеличила от 7-17% до точно 100% два часа преди затварянето на избирателните секции. Ирина Яровая, съавтор на закона за интернет наблюдение, се кандидатира за Държавната дума в този район. В последните два часа от гласуването тя получи идентични 97% и в двете избирателни секции и беше преизбрана в Държавната дума.

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Започвайки с избирателна активност над 82-83%, на графиката се появява друга аномалия: гласовете за партии, различни от "Единна Русия", не само спират да растат заедно с избирателната активност, но и започват да изчезват от резултатите, докато резултатът на "Единна Русия" се увеличава със същата сума. Анализаторът Борис Овчинников смята, че в такива секции резултатите биха могли да бъдат попълнени напълно, без никаква връзка с действителното преброяване на бюлетините. По подобен начин, според анализатора Станислав Андрейчук, на 21 септември внезапно се появиха 60 000 гласа за "Справедлива Русия" – точно броят, необходим на партията, за да преодолее 5-процентния праг.

Прехвърлянето на гласове между партиите е видимо и в отделни протоколи в Москва. В Можайски район, според протокола от 7:09 ч. на 21 септември, "Единна Русия" е получила общо 4032 гласа в избирателни секции 2639, 2643, 2650 и 2663. До 17:30 ч. същия ден комисията е подписала протокол за "повторение": "Единна Русия" вече е имала 3032 гласа, "Справедлива Русия" – 982 вместо 482, а Руската комунистическа партия – 2907 вместо 2407. Общият брой на бюлетините е останал непроменен, променила се е само партийната принадлежност на 1000 гласа, а комисията не е преразгледала резултатите за кандидатите с един мандат.

Подобна история се е случила и в Крилатское, където партийната принадлежност на 2500 гласа се е променила между първия и втория протокол, а в една избирателна секция са се променили 1445 от приблизително 2100 гласа.

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Източник: "Важни истории"