"Плячката отива при победителите": Тръмп проведе среща с Делси Родригес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Делси Родригес, временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела. Срещата се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи представител на Белия дом, предаде Франс прес. Засега са известни малко подробности за разговора между двамата лидери. Още: САЩ увериха: Не пречат на завръщането на Мария Корина Мачадо във Венецуела

Венецуела под натиска на САЩ

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Бивша вицепрезидентка на Николас Мадуро, Родригес пое властта през януари, след като той беше заловен от американската армия по време на специална операция в Каракас. Тя управлява под натиска на Вашингтон и постепенно нормализира отношенията на Венецуела с няколко държави, както и с международни организации, след години на изолация.

След залавянето на Николас Мадуро Доналд Тръмп се стреми да възобнови разработването на богатите природни ресурси на Венецуела, като осигури на САЩ привилегирован достъп до петролните ѝ запаси.

Вашингтон и Каракас по-специално обявиха през август, че САЩ ще поемат контрола над находища, чийто потенциален производствен капацитет се оценява на 65 милиарда барела.

„Плячката отива при победителите“, заяви Доналд Тръмп вчера от трибуната на ООН, като изтъкна, че „ако съберете запасите на САЩ и Венецуела, ние имаме повече от 60% от петрола в света“.

Посещението на Делси Родригес в Ню Йорк бележи първото участие на венецуелски лидер в Общото събрание на ООН от 2018 г. насам. Родригес се срещна вече с генералния секретар на ООН и с ръководителите на три големи международни финансови институции.

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