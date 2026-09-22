След старта на Trump TV - Тръмп: Изненадан съм, че CNN отразяват. Не би трябвало да сте тук. CNN: ООН ни позволи (ВИДЕО)

Ясно е какво означава заглавието - нов сблъсък на американския президент Доналд Тръмп със CNN в откритата му война срещу медии, които не му слугуват. И това идва на фона на бойкота на всички най-големи телевизии в САЩ срещу Тръмп и Белия дом, а самият Тръмп тръгна да прави свой проект за телевизия - Trump TV - ОЩЕ: Тръмп и кръстоносният му поход срещу медиите, които не му угаждат: Вече е неописуема цензура (ВИДЕО)

Trump: "I’m surprised CNN is here is covering me. You shouldn’t be here.”



Journalist: “The United Nations allowed us in, sir.” https://t.co/SwXa6YZMmj pic.twitter.com/Yg0HIB45tf — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2026

Тръмп има телевизионен опит, например в шоуто "Чиракът". А на 21 септември Белият дом обяви новото 24/7 предаване на живо в YouTube, което обеща, че ще включва "най-важните минали моменти, съобщения и най-новото и най-доброто от администрацията, всичко на едно място". Няма водещ, няма и програма какво ще се излъчва, коментира The Guardian.

Според британската медия този канал ще се превърне в пропаганда за възхвала на Тръмп и бетониране на най-твърдите му привърженици, след като вече първите излъчвания бяха именно с такава насоченост: например пресконференция от 2025 година, в която американският президент говори как Канада трябва да стане 51-вия щат и че САЩ ще контролират Газа - ОЩЕ: Бойкот: Всички големи телевизии в САЩ не отразиха церемония на Тръмп в Белия дом