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След старта на Trump TV - Тръмп: Изненадан съм, че CNN отразяват. Не би трябвало да сте тук. CNN: ООН ни позволи (ВИДЕО)

22 септември 2026, 19:10 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След старта на Trump TV - Тръмп: Изненадан съм, че CNN отразяват. Не би трябвало да сте тук. CNN: ООН ни позволи (ВИДЕО)

Ясно е какво означава заглавието - нов сблъсък на американския президент Доналд Тръмп със CNN в откритата му война срещу медии, които не му слугуват. И това идва на фона на бойкота на всички най-големи телевизии в САЩ срещу Тръмп и Белия дом, а самият Тръмп тръгна да прави свой проект за телевизия - Trump TV - ОЩЕ: Тръмп и кръстоносният му поход срещу медиите, които не му угаждат: Вече е неописуема цензура (ВИДЕО)

Тръмп има телевизионен опит, например в шоуто "Чиракът". А на 21 септември Белият дом обяви новото 24/7 предаване на живо в YouTube, което обеща, че ще включва "най-важните минали моменти, съобщения и най-новото и най-доброто от администрацията, всичко на едно място". Няма водещ, няма и програма какво ще се излъчва, коментира The Guardian.

Според британската медия този канал ще се превърне в пропаганда за възхвала на Тръмп и бетониране на най-твърдите му привърженици, след като вече първите излъчвания бяха именно с такава насоченост: например пресконференция от 2025 година, в която американският президент говори как Канада трябва да стане 51-вия щат и че САЩ ще контролират Газа - ОЩЕ: Бойкот: Всички големи телевизии в САЩ не отразиха церемония на Тръмп в Белия дом

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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