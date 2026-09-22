Зеленски е обсъдил с Тръмп две конкретни искания на Украйна (ВИДЕО)

"Току-що имах положителна и продуктивна среща с президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп по време на Общото събрание на ООН". Такова изявление направи украинският президент Володимир Зеленски след разговора си на четири очи с републиканеца в кулоарите на събитието в Ню Йорк на 22 септември. По думите му - "и САЩ, и Украйна искат тази безсмислена руска война да приключи преди зимата".

Зеленски и Тръмп са обсъдили мерки за деескалация и зимен пакет за отбрана

"Обсъдихме възможни мерки за деескалация, които могат да проправят пътя към дипломацията. Благодарен съм, че междувременно нашите екипи продължават да работят по стартирането на производството на противоракетни системи „Пейтриът“ в Украйна. Това е, което ще помогне да се защитят човешките животи, ако Русия отхвърли преговорите и продължи да залага на терора с балистични ракети срещу нашия народ тази зима и след това", написа още Зеленски.

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"Обсъдихме също така и други двустранни и многостранни въпроси, включително зимен пакет за противовъздушна отбрана за Украйна. Благодаря на президента Тръмп, на неговия екип и на целия американски народ за тяхната подкрепа", завърши украинският лидер.

I just had a positive and productive meeting with President Trump @POTUS at UNGA. Both the U.S. and Ukraine want to see this senseless Russian war ended before winter. We discussed potential de-escalatory steps that can open up the way to diplomacy. I am grateful that in the… pic.twitter.com/Ayvsj9It3m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026

"Тръмп може да организира тристранна среща, на която лидерите да обсъдят всички деликатни въпроси и да се опитат да сложат край на войната. Готов съм да се срещна с Путин по всяко време", каза още Зеленски, докато Путин отказва такава среща, освен ако тя не е в Москва.

Zelensky:



Trump can organize a trilateral meeting, where all the sensitive things leaders can raise and try to end the war.



I’m ready to meet with Putin, anytime. pic.twitter.com/PMEbMRb49m — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

"Готови сме за „енергийно примирие“, ако Русия не напада нашата енергийна инфраструктура", повтори по-ранното си заявление Зеленски.

Zelensky:



We are ready for an energy ceasefire if Russia does not attack our energy infrastructure. pic.twitter.com/3l1YgqLcaQ — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

"Путин го е страх само от собствения му народ"

"Путин не печели на бойното поле, а за него това е проблем, защото трябва да се докаже пред собственото си общество. Не става въпрос за нас, нито за американците, нито за украинците. Той не уважава никого. Въпросът за него е руският народ. Той се страхува само от своя народ", смята Зеленски.

"Когато имаш един милион души на бойното поле на територията на друга държава, които умират - хиляди на месец - как можеш да обясниш за какво е всичко това, ако нямаш никакви победи? (...) Когато хората говорят за прекратяване на войната и се позовават на исторически причини, това всъщност са пълни глупости. Ако искаш да прекратиш войната, не започваш никаква война. Ако искаш да решиш проблема, го решаваш", заяви Володимир Зеленски.

Zelensky on Putin:



Putin’s not winning on the battlefield, for him it’s a problem because he has to show to his internal society.



It’s not about us, not about Americans, not about Ukrainians. He doesn’t respect anybody. His question is Russian people.



He is afraid of only his… pic.twitter.com/Uvj6xlARzy — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Преди частния му разговор с Тръмп двамата дадоха кратък брифинг пред медиите, като американският президент заяви, че и Зеленски, и Путин искат войната да приключи, но не даде подробности какви мерки по този въпрос предлага започналият конфликта руски диктатор.

Reuters съобщи по-рано днес, позовавайки се на свои източници, че президентът на Украйна ще се опита да натисне Тръмп за примирие с Руската федерация чрез спиране на взаимните въздушни удари по енергийната инфраструктура.

Президентът на САЩ е помолил Зеленски да спре атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи като част от по-широките усилия за деескалация. Киев, разбираемо, не желае да прекрати едностранно тези удари. Президентът на Украйна вече обяви в понеделник: „Енергийният сектор на Украйна, критичната инфраструктура и износът ни на храни трябва да престанат да бъдат мишени за Русия и това ще доведе до съответни стъпки за деескалация от наша страна“.

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Очакваше се също така Зеленски да обсъди осигуряването на ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), произведени в САЩ, за зимата, ако Русия не е готова да намали интензивността на атаките си.

Самият Тръмп се обърна директно към руския диктатор Владимир Путин с думите: "Уреди войната!".

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