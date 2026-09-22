Среща в ООН: Зеленски иска край на войната преди зимата, Тръмп отговори дали Украйна може да си върне всички загубени земи (ВИДЕО)

"И Путин, и Зеленски искат войната да приключи. Време е. Умират много хора, а те не искат това" - това клише, което Доналд Тръмп повтаря от доста време насам, бе основният акцент в съвместния му брифинг с украинския президент Володимир Зеленски преди разговора им на четири очи в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк днес, 22 септември. Събитието бе очаквано с огромен интерес във връзка с подновените усилия на американската администрация да възобнови преговорите - нещо, за което Киев настоява и предлага различни формати, включително тристранен или среща Зеленски-Путин, но руският диктатор засега отказва да сложи край на войната. Той я подпали през февруари 2022 г., но още гони максималистичните си цели.
Президентът на САЩ отново не изложи конкретна формула за това как Вашингтон ще направи така, че най-кървавият конфликт от Втората световна война насам най-накрая да приключи. Тръмп единствено заяви пред репортерите, че според него Украйна в крайна сметка ще трябва да сключи споразумение с Русия. „Говорим много за това, включително и с президента Путин, и мисля, че нещо ще се случи", каза републиканецът.
Trump on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Both Putin and Zelensky want to see the war end.
It's time. A lot of people are being killed, and they don't want that. pic.twitter.com/BCoNRdWEre
Зеленски вижда как Тръмп може да спре войната преди зимата
От своя страна, Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще помогне за прекратяването на войната преди зимата. „Надявам се да сложим край на тази война, а президентът Тръмп ще ни помогне да го направим. И мисля, че трябва да го направим възможно най-скоро, преди да настъпи зимата“, заяви украинският лидер.
Президентът на Украйна добави, че днес ще бъдат обсъдени много различни въпроси.
Това бе началото на брифинга - с кратки изявления на двамата лидери и въпроси от журналисти.
Може ли Украйна да си върне всички загубени земи? Отговорът на Тръмп година по-късно
На Тръмп му бе припомнено от репортери, че миналата година на Общото събрание на ООН той заяви, че Украйна може да си възвърне цялата територия. "Все още ли мислите така?", бе отправеният въпрос, а републиканецът избяга от конкретен отговор: "Мисля, че ще сключат споразумение. Не искам да казвам какво ще бъде то".
Reporter: Last year at the UNGA, you said Ukraine could take back all of its territory. Do you still think that?— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Trump: I think they are going to make a deal. I don't want to say what the deal is. pic.twitter.com/prurLL7rvL
"Разбира се, те са наистина много добри бойци. Могат да се гордеят със себе си – това са много, много способни хора, с много способно ръководство", каза Доналд Тръмп за Киев.
Trump on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Certainly, they are very good fighters, really. They could be proud of themselves, very, very capable people, very capable leadership. pic.twitter.com/ghEX4QlXUD
Според него украинските нападения по руската нефтопреработвателна промишленост не са само удар по Москва. "Това е и сериозен удар по цената на дизела – цената на дизеловото гориво се е повишила значително, но ще говорим за това по-късно. Това със сигурност се отрази много сериозно на Русия", каза човекът, започнал война срещу Иран, която блокира Ормузкия проток и повиши сериозно цените на горивата по целия свят. По-рано Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол над нефтопреработвателната си промишленост заради Украйна: Русия загуби контрол над нефтопреработвателната си промишленост: Тръмп говори, украински данни го показват.
Q: The strikes inside Russia on the refining capacity and the diesel, that seems like that's been a serious hit on the Russians. Can you talk about that?— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Trump: It's also a serious hit on the price of diesel, the diesel oil diesel fuel has got up quite a bit, but we'll be… pic.twitter.com/QwYND68nvA
Доналд Тръмп обаче не знае дали Путин ще дойде в Маями за срещата на Г-20 през декември - нещо, което Володимир Зеленски желае. Украинският лидер вече заяви, че е готов да се срещне с руския диктатор именно там, но от Кремъл отказват да потвърдят дали лидерът на Русия ще присъства. Тръмп каза, че Путин вече е участвал в подобна среща - в Аляска, през август 2025 г., но не е сигурно за Маями. Все пак Путин искал да сложи край на войната, увери за пореден път американският държавен глава.
Войната в Иран също стана тема на разговор. Тръмп заяви пред репортерите в ООН, че американски представители са се срещнали с ирански колеги във вторник на „много добра среща“, продължила три часа. Той заяви, че тя е приключила преди час, което означава, че това е станало малко след като той заяви, че САЩ ще „унищожат“ Ислямската република, ако тя не сключи споразумение за прекратяване на войната. „Това е избор между потенциално величие или унищожение“, каза той за избора, пред който е изправен Иран, като добави, че е насрочена още една среща „в най-близко бъдеще“. Тръмп не предостави подробности относно това какво е било обсъдено.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Today, there was a conversation about an hour ago. That was very well. It ended an hour ago.
It was a meeting that lasted for three hours.
It's a greatness, potential greatness, or obliteration.
In one case, it's obliteration. And the other alternative is… pic.twitter.com/LHZlcV3LuS
По-рано днес Зеленски се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и благодари на Европейския съюз за заема за Киев в размер на 90 милиарда долара.
I had a detailed discussion with Ursula @vonderleyen on how to ensure our country’s financial resilience this year and next. We are grateful for the EU’s decision on the €90 billion loan, and Ukraine is meeting its commitments under the loan to cover as much of the budget gap as… pic.twitter.com/52C45UVKRE— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026
Преди срещата Тръмп-Зеленски
Тръмп и Зеленски разговаряха по телефона през уикенда на фона на усилията на Белия дом да възобнови преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Украинският лидер заяви, че планира да обсъди в Ню Йорк „предложения за деескалация“ с републиканеца. Reuters съобщи по-рано днес, позовавайки се на свои източници, че президентът на Украйна ще се опита да натисне Тръмп за примирие с Руската федерация чрез спиране на взаимните въздушни удари по енергийната инфраструктура.
Президентът на САЩ е помолил Зеленски да спре атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи като част от по-широките усилия за деескалация. Киев, разбираемо, не желае да прекрати едностранно тези удари. Президентът на Украйна вече обяви в понеделник: „Енергийният сектор на Украйна, критичната инфраструктура и износът ни на храни трябва да престанат да бъдат мишени за Русия и това ще доведе до съответни стъпки за деескалация от наша страна“.
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Очакваше се също така Зеленски да обсъди осигуряването на ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), произведени в САЩ, за зимата, ако Русия не е готова да намали интензивността на атаките си.
Самият Тръмп се обърна директно към руския диктатор Владимир Путин с думите: "Уреди войната!". В същото време държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза пред Fox News, че че кораби, свързани със САЩ и пренасящи петрол, в голям брой случаи са били цел на украински удари (с дронове), вероятно не нарочно. "Това трябва да бъде адресирано – не може да се случва", заяви топ дипломатът на Вашингтон.
Reporter: What’s your message to Putin?— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Trump: Settle the war. pic.twitter.com/f4X4jZ1Jn3
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Също така Доналд Тръмп предупреди Русия за новото "оръжие", което разполага за натиск - законът за "адските санкции", приет от Конгреса на САЩ. Между Русия и Украйна ще бъде постигнато споразумение по-скоро, отколкото хората си мислят (...) Време е да спрем убийствата. Миналата седмица, в чест на сенатор Линдзи Греъм, подписах мощен нов закон, приет от Конгреса, който ми предоставя значителни нови пълномощия за налагане на мита. И, ако е необходимо, ще трябва да ги използвам“, категоричен бе американският президент от трибуната на ООН.
Trump on Russia-Ukraine War:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with enormous new tariff authorities.
And, if necessary, I will have to use them.
It’s time to stop the killing. pic.twitter.com/NgJRwUpaFg
До момента Путин категорично отказва да сложи край на войната на Русия и да преговаря добросъвестно - въпреки тежките човешки загуби на фронта и влошаващото се икономическо положение. Той не изоставя максималистичните си цели, заложени още в началото на пълномащабната инвазия, включително смяна на властта в Киев и пълния контрол над Донбас, който армията му всъщност още от 2014 г. не успява да осъществи.
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