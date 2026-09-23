Украински ефект: Чудовищен срив в износа на руско зърно - пшеница, царевица, ечемик. Клиентите ударно намаляват

Русия е намалила износа на пшеница почти 4 пъти през втората десетдневка на септември поради украински въздушни атаки и атаки с морски дронове срещу зърнени терминали и кораби в Черно море. А намалението на износа на други видове зърнени култури е още по-голямо.

"Спадът в доставките, който започна през юли, продължава. През втората десетдневка на септември са изнесени 347 000 тона пшеница, в сравнение с 1,3 милиона през същия период на миналата година. Това е почти четирикратен спад", цитира "Интерфакс" Елена Тюрина, директор на аналитичния отдел на Руския зърнен съюз.

Тюрина прогнозира, че до края на септември износът на пшеница ще достигне "около 1 милион тона, не повече". Година по-рано навън са били изпратени 5,7 милиона тона, докато през август 2026 г. са били изпратени 1,3 милиона тона.

Още: Мадяр предупреди НАТО и Прибалтика: Не сте готови. Литва и Латвия готвят зърнен удар по Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доставките на ечемик са намалели с 9,9 пъти, до 21 900 тона, а на царевица с 3,3 пъти, до 11 800 тона. Общо 381 000 тона от основните зърнени култури са изнесени през този период, в сравнение с почти 1,6 милиона тона година по-рано, според данни от мониторинга на Руския зърнен съюз.

Броят на страните, купуващи руска пшеница през десетдневния период, е намалял до 8, в сравнение с 29 година по-рано. Египет е бил основният вносител, но доставките там са намалели с коефициент 3,6, до 81 000 тона. Кения е намалила покупките с коефициент 2,3, до 50 000 тона. Йемен е получил 32 400 тона, 1,6 пъти по-малко от миналата година. Доставките за Нигерия също са намалели с коефициент 1,6, до 30 000 тона.

В същото време износът за Иран се е увеличил до 28 600 тона, от 1000 тона година по-рано. Мексико се превърна в нова дестинация, като там са били изпратени 25 000 тона. Турция, която преди беше основен купувач, закупи само 6100 тона, в сравнение с над 200 000 тона преди година.

Според Тюрина, страните, които в момента не купуват руска и украинска пшеница, започват да търсят нови доставчици, "от Европа до Австралия". Руската пшеница (FOB Новоросийск) поевтиня с 2 долара до 212 долара за тон, което е 77 долара по-евтино от европейската пшеница. Цените на производителите също паднаха до 105,7 долара за тон, в сравнение със 129 долара през септември 2025 г. Тюрина отбеляза, че "не сме виждали толкова ниски цени на производителите през септември през последните 8 години". Знаково е как Саудитска Арабия наскоро отказа сделка за пшеница - и основанието беше цената.

Още: С ракети и дронове Украйна "по братски" свали ударно цената на руската пшеница

Само 10 руски компании са изнесли пшеница, в сравнение с 51 през миналия сезон. Зърнени култури и бобови растения са били превозвани през 9 пристанища, в сравнение с 35 година по-рано. Доставките през черноморските пристанища, чиято инфраструктура понесе неведнъж щети от украински атаки с дронове, рязко намаляха. Претоварването през Новоросийск е спаднало с коефициент 9,6 до 72 500 тона, а през Туапсе с коефициент 9,3 до 6100 тона, отбеляза директорът на аналитичния отдел на Руския зърнен съюз.

"Ситуацията е трудна за прогнозиране, защото, очевидно, потенциалът е доста голям, на нивото от миналия сезон, а търсенето също е доста добро, но логистичните и геополитическите ограничения затрудняват прогнозите на бъдещите ценови тенденции", заяви Тюрина.

И пореден руски удар в Украйна

А през това време, снощи Русия пак атакува търговски център в Украйна - в град Запорожие. Местният военновременен ръководител Иван Федоров уточнява, че засега няма данни за човешки жертви:

Още: Цените на пшеницата скочиха след ударите на Украйна и Русия по кораби в Черно и Азовско море