От мултимилионер до фалит: Бе един от най-великите играчи в историята, но загуби всичко извън терена

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Историята помни много спортни звезди, които не се оказват толкова успешни и извън терена. Такъв е и случаят с днешния герой, който е един от най-легендарните куотърбекове в историята на Националната футболна лига - Джони Унитас. Той се превърна в лицето на американския футбол през 50-те и 60-те години на миналия век, като печели три награди за най-полезен играч (MVP) и е избран десет пъти за "Про Боул". Лидерските му качества и уменията му при подаването помогат за революционизирането на играта. След като се оттегли, той ръководи няколко бизнеса, включително ресторанти и компания за спортен мениджмънт, но в това отношение не му провървя така, както на терена.

Джони Унитас - един от най-великите в историята на НФЛ, който се провали гръмко извън терена

Унитас е роден на 7 май 1933 година и израства в квартал "Маунт Вашингтон" в Питсбърг, Пенсилвания - сплотена общност, формирана от семейства на имигранти. Роден от литовски произход, Джон е третото от четирите деца на семейство Унитас. Само на пет години той губи баща си, което се оказва ключово събитие в живота му. Майка му Хелън веднага поема семейния бизнес, за да може да продължи да отглежда децата. Трудностите в детството спомагат значително за формирането на неговия отличителен характер.

Унитас проявява силен интерес към професионалната футболна кариера още в ранна възраст. Той е титулярен куотърбек в гимназия "Сейнт Джъстин" в Питсбърг, където събира погледите на цялата страна. Впоследствие започва да играе за университетския отбор на Луисвил, а скаутите от Националната футболна лига тръгват по петите му. Малко след като се дипломира през 1955 г., "Питсбърг Стийлърс" избират Унитас в деветия кръг на драфта. Този успех обаче се оказа краткотраен, тъй като скоро той е отстранен, преди изобщо да е участвал в мач. В отбора имат прекалено много куотърбекове по онова време и смятат, че Джони Унитас не е достатъчно умен, за да се справи с работата.

От 6 долара за мач до професионален договор в НФЛ

Скоро след това Унитас и семейството му се преместват в Блумфийлд, Ню Джърси, където той работи в строителството като оператор на пилотна машина. Междувременно играе като куотърбек и защитник за полупрофесионалния отбор Блумфийлд Рамс. Мачовете се провеждат на прашни пясъчни игрища, а играчите получават по около 6 долара на мач. Въпреки че това беше полупрофесионална кариера, Унитас не остава незабелязан. Той се явява на проби за "Балтимор Колтс" и през 1956 година получава договор като резервен куотърбек.

Първият му мач е труден, но през останалата част от първия си сезон Унитас се утвърждава като добър играч. През 1957 година той оглавява класацията на НФЛ по брой подавания за тъчдаун и по брой ярда от подавания. А само година по-късно той вече е обявен за най-добрия куотърбек в цялата лига. Става известен със самоувереността си и способността си да играе добре под натиск и се превръща в истинския лидер, от когото "Колтс" се нуждаеха. Той повежда тима до финалния мач срещу "Ню Йорк Джайънтс" през 1958 година. Този двубой остава в историята като най-великия мач, игран някога в историята на НФЛ. "Колтс", водени от зашеметяващото представяне на Унитас в продълженията, побеждават "Джайънтс" с 23:17. Унитас е обявен за най-ценен играч (MVP) на финалния мач.

Милионите започват да валят за най-голямата звезда на НФЛ

През следващата година Унитас извежда "Колтс" към поредна титла срещу "Джайънтс", като отново е обявен за най-полезен играч (MVP). През следващото десетилетие от кариерата си той постига някои невероятни статистически показатели и поставя редица рекорди. Унитас е избран за десет участия в "Про Боул" и е обявен за "Играч на десетилетието" за 60-те години. След 1970 г. кариерата на Джони Унитас започва да запада. През цялата си кариера той беше преследван от контузии и те започнаха да му се отразяват. През 1973 г. той е трансфериран в "Сан Диего Чарджърс", а в края на първия си сезон решава да сложи край на блестящата си 18-годишна кариера, в която печели милиони.

Унитас не среща същия успех извън терена и фалира

Унитас винаги е проявявал интерес към света на бизнеса и скоро след оттеглянето си се насочва към ресторантьорството. Въпреки блестящото си представяне на футболното игрище обаче, той определено не се справя толкова добре с финансите си. След оттеглянето си през 1974 година той не успява да превърне майсторството си на терена в бизнес нюх. Той открива свой ресторант в Балтимор, Мериленд, наречен "Golden Arm". Впоследствие става собственик на много други ресторанти и малки предприятия във Флорида. През 80-те години подкрепя много проекти, включително компания за втори ипотечни кредити, която в крайна сметка фалира поради скандали.

Той се изправя пред финансова катастрофа след поредица от неуспешни начинания, сред които закупуването на няколко боулинг зали, както и на компания за печат на печатни платки. В един момент Унитас се оказва с дългове в размер на 3,2 милиона долара, което се равнява на 7,4 милиона долара по днешни цени и обявява фалит. Въпреки неуспешните си начинания на бизнес сцената, наследството на Джони Унитас в спорта остава непоклатимо. Той е признат за най-добрия футболист през първите 50 години от съществуването на Националната футболна лига. Унитас напуска този свят на 11 септември 2002 година след сърдечен удар. Днес той е известен като един от най-великите куотърбекове в историята на НФЛ благодарение на своята ожесточена борбеност и способност да печели, а фалитът е като едно малко петно в блестящото му наследство.

Автор: Дария Александрова

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