Тръмп към Куба: Не на комунизма, свободата ще дойде. Кубинската делегация напусна залата на ООН (ВИДЕА)

Кубинският режим от десетилетия си сътрудничи с леви радикали и комунистически мрежи тук, в Съединените щати. Както Държавният департамент подробно е посочил, те са изградили връзки с подривни и радикални групировки като Комунистическата партия на САЩ, "Антифа" и "Демократични социалисти на Америка". Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Той добави, че се стреми към фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където "комунистическият режим е подложен на огромен натиск – най-силния, на какъвто някога е бил подлаган".
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Trump on Cuba:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
The Cuban regime has spent decades coordinating with left-wing radicals and Communist networks here in the United States.
As our State Department has detailed, they have cultivated ties to subversive and radical groups such as the Communist Party USA, Antifa,… pic.twitter.com/4cDCOTUMwh
"Той се срива както никога досега и ще падне. Куба е провалена държава, но свободата ще дойде в Куба", каза американският президент. И добави, че американският държавен секретар Марко Рубио води разговори и е дълбоко ангажиран с преговорите с Куба.
Trump on Cuba:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba, where the Communist regime is under great pressure—the biggest pressure they’ve ever been under.
It’s failing like never before, and it will fall.
Marco Rubio is handling… pic.twitter.com/VbmQB8Y1JS
Според Тръмп кубинският режим от десетилетия координира действията си с комунисти и леви радикални организации в Съединените щати.
Кубинската делегация напусна залата по време на речта на Тръмп, с което ясно беше показано, че ескалацията в отношенията между САЩ и Куба скоро няма да премине.
Cuban representatives walked out of the hall during Trump’s speech— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2026
“Cuba is a failed state, but freedom will come to Cuba,” the U.S. president said.
According to Trump, the Cuban regime has coordinated its actions with communists and left-wing radical organizations in the… https://t.co/XwgTsFXgXH pic.twitter.com/8ZGiHMZmyo