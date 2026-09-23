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Тръмп към Куба: Не на комунизма, свободата ще дойде. Кубинската делегация напусна залата на ООН (ВИДЕА)

23 септември 2026, 6:43 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп към Куба: Не на комунизма, свободата ще дойде. Кубинската делегация напусна залата на ООН (ВИДЕА)

Кубинският режим от десетилетия си сътрудничи с леви радикали и комунистически мрежи тук, в Съединените щати. Както Държавният департамент подробно е посочил, те са изградили връзки с подривни и радикални групировки като Комунистическата партия на САЩ, "Антифа" и "Демократични социалисти на Америка". Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Той добави, че се стреми към фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където "комунистическият режим е подложен на огромен натиск – най-силния, на какъвто някога е бил подлаган".

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"Той се срива както никога досега и ще падне. Куба е провалена държава, но свободата ще дойде в Куба", каза американският президент. И добави, че американският държавен секретар Марко Рубио води разговори и е дълбоко ангажиран с преговорите с Куба.

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Според Тръмп кубинският режим от десетилетия координира действията си с комунисти и леви радикални организации в Съединените щати.

Кубинската делегация напусна залата по време на речта на Тръмп, с което ясно беше показано, че ескалацията в отношенията между САЩ и Куба скоро няма да премине.

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Доналд Тръмп Куба ООН Комунизъм
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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