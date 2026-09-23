Кабинетът "Радев":

Битката за местните избори е в ход: Общини се стичат като лавина при Радев

23 септември 2026, 6:51 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Битката за местните избори е в ход: Общини се стичат като лавина при Радев

Явно битката за местните избори е в ход още дори преди да е стартирала. Преориентирането на членове на местната власт към "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев през последните месеци е подобно на лавина, пише в. "Сега". Радев овладява десетки общини без избори", алармираха читатели на вестника. Уточнението идва в това, че това са само водещите лица на ПБ в съответните общини; съветници, чиновници и т.н. допринасят за партията на Румен Радев и просто като активисти. 

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Общините на Радев, засега

Кметът на община Вълчи дол Калоян Цветков е лидер на местната структура на ПБ. През 2023 г. той е избран с бюлетината на ИТН. "Нема лабаво" - организационен секретар е Преслав Петров, зам.-кмет.

Кметът на Лясковец Васил Христов е ознаменувал с лично присъствие учредяването на структурата на ПБ във Велико Търново. Избран е през 2023 г. чрез земеделска листа.

Структурата в община Марица се оглавява от дама - председателят на общинския съвет Виолета Христодулова. Избрана е чрез БСП.

В Стрелча координатор е Рашко Ганчев, зам.-председател на общинския съвет. Довчера - земеделец.

В Криводол - двама общински съветници са координатор и организационен секретар.

Дългогодишният кмет на Свищов Генчо Генчев, който на последните местни избори е издигнат от ГЕРБ, а по-рано и от БСП, не участва в ПБ. Обаче според хора от града местната структура е учредена в свързаното с него заведение в родното му село Царевец. Официално координатор е жена, общински служител (ръководител на общинския Дневен център за деца с увреждания).

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Две жени бяха конкуренти на извънредните кметски избори през 2025 г. в русенската община Две могили. Едната стана кмет, след което взе другата за зам.-кмет. Втората напусна общината тъкмо когато Радев напусна президентството. И сега оглави ПБ в Две могили.

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Източник: в. "Сега"

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Румен Радев Прогресивна България местни избори 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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