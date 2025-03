Откачи: С крясъци коленичила политически пред Тръмп конгресменка нагруби британска журналистка (ВИДЕО)

"Грам не ни пука за Вашето мнение и какво отразявате. Защо не се върнете в страната си – ние имаме огромен проблем с мигрантите. Трябва да си гледате вашите граници". Думите са на доста известната в САЩ Марджъри Тейлър, крайнодесен конгресмен-републиканец. Именно нейният приятел беше човекът, който стартира провокациите срещу украинския президент Володимир Зеленски по време на визитата му в Белия дом на 28 февруари, 2025 година: Костюмът на Зеленски: Журналистът, който се заяде, сега страда от заплахи (ВИДЕО)

Грийн атакува британска журналистка, като държанието ѝ беше повече от възмутително – тя използва случаите с изнасилени британски момичета "от мигранти", заради които в Обединеното кралство избухна скандал, за да натрупа точки пред човек, дошъл да ѝ зададе въпроси. Британският скандал беше използван за политически пиар и от Илон Мъск: По темата за "изнасилването на Великобритания": Стармър отговори на Мъск, без да споменава името му

След като се развика, Грийн засвири на струна "въпроси ще задават само американски журналисти". И моментално дойде международна репортерска колегиалност – още първият въпрос беше "искам да знам какво ще отговорите на въпроса на британската колежка". Грийн не отговори конкретно, а пак изсипа позната за нея пропаганда - Тръмп ни пази от войни, ако Байдън още беше на власт, американци щяха да умират в Украйна:

That was rude! U.S. сongresswoman snapped at a British journalist



Marjorie Taylor Greene: what country are you from?



Reporter: From the UK



MTG: “OK we don't give a crap about your opinion and your reporting. Why don't you go back to your country”. pic.twitter.com/ysqjTy4nKu