Пак щях да нападна Иран, военният ми министър е "страхотен": Тръмп отказа да прави рокади след голямото поражение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че войната му срещу Иран е допринесла за мащабните загуби на републиканците на междинните избори в страната, но настоя, че не съжалява за започването на военната кампания през февруари 2026 г. В интервю за The Wall Street Journal във вторник вечерта американско време държавният глава призна, че конфликтът е изиграл роля в слабите изборни резултати на Републиканската партия, която загуби и долната камара на Конгреса, и горната (Сената).

„Иран беше част от това“, каза Тръмп, когато беше попитан дали войната е допринесла за загубите. Но добави: "Постъпих правилно. Бих го направил отново".

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Скокът на цените

Тръмп намекна, че по-скоро растящите цени на петрола и горивата, а не самият конфликт, са представлявали най-голямото политическо предизвикателство за републиканците. Войната доведе до скок в световните цени на горивата, като американските потребители се сблъскаха със значително по-високи разходи за бензин и дизел. Икономическото въздействие се превърна в основен източник на недоволство сред избирателите, като се прибави към по-широките опасения относно разходите за живот.

Проучванията след гласуването показаха, че почти 9 от всеки 10 избиратели са счели разходите за живот за важен фактор при вземането на решението си, докато почти две трети обвиняват Тръмп за високите цени, предаде Reuters.

Демократите отбелязват исторически успехи

Изказването на президента дойде след тежка изборна нощ за републиканците, като демократите си осигуриха контрол над Сената, след като спечелиха няколко места в традиционно републикански щати. Камарата на представителите също ще бъде под техен контрол.

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Сред най-значимите резултати бе победата на демократа Джеймс Таларико над подкрепяния от Тръмп републиканец Кен Пакстън за сенатското място в Тексас.

В Южна Каролина републиканската сенаторка Дарлин Греъм загуби от демократката Ани Андрюс, докато сенаторът от Канзас Роджър Маршал беше победен от демократа Адам Хамилтън. Демократите постигнаха победи и в Охайо, Айова и Северна Каролина, укрепвайки позициите си в Конгреса.

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Тръмп не вижда вот на недоверие срещу себе си и администрацията

Въпреки мащаба на загубите Тръмп отрече твърденията, че резултатите представляват по-широко отхвърляне на неговото президентство.

„Най-големият проблем е, че аз не бях в избирателния списък“, заяви той пред WSJ.

Също така изтъкна, че някои републикански кандидати са имали слабости, допринесли за пораженията им, като в същото време защити собствената си предизборна стратегия и отхвърли предположенията, че е трябвало да се фокусира повече върху икономическите въпроси.

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Тръмп заяви, че няма планове да прави промени в администрацията си след изборите. Той изрази продължаващо доверие в министъра на отбраната (вече официално - на войната) Пийт Хегсет, който ръководи военната кампания срещу Иран. „Всъщност мисля, че е страхотен“, каза републиканецът за Хегсет.

Поглеждайки напред, президентът на Щатите посочи, че е готов да работи с демократите, макар че предупреди, че при необходимост ще упражнява правото си на президентско вето.