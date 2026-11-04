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Бялата дъска като доносник: Софтуер за тайно наблюдение записва руските ученици и учители в час

04 ноември 2026, 9:31 часа 892 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Бялата дъска като доносник: Софтуер за тайно наблюдение записва руските ученици и учители в час

В московски училища е открит софтуер за тайно наблюдение - оказва се, че интерактивните бели дъски могат да записват ученици и учители.

Учител в Москва откри софтуер, инсталиран на интерактивните бели дъски в класните стаи, който може тайно да активира микрофона, да записва разговори по време на уроците и да изпраща аудиофайлове към сървъри, управлявани от градския Департамент по информационни технологии, съобщи NEXTA.

Според информацията софтуерът е инсталиран дистанционно още през август 2026 г. На всеки 10 минути той проверява за команди от сървър. След като направи запис, програмата изтрива аудиофайла от устройството. Нито учениците, нито учителите получават каквото и да е известие за това.

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Интересно е, че първоначално софтуерът се е наричал „Агент за аудиозапис на уроци“ (Lesson Audio Recording Agent). По-късно е преименуван на доста по-безобидно звучащото „Агент за подпомагане на уроци“ (Lesson Support Agent).

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Според изданието Mediazona следи от софтуера са открити в поне 3 училища. Източник е споделил пред медията, че записите са били предназначени за анализ чрез изкуствен интелект, с цел да се следи какво точно се преподава в класните стаи.

Московският Департамент по информационни технологии не отговори на въпросите на журналистите.

Мащабът на внедряване на системата, както и съдбата на записите, остават неизвестни.

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В Русия дори една бяла дъска в класната стая вече може да се превърне в доносник, коментират запознати със случая.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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