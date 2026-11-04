Бялата дъска като доносник: Софтуер за тайно наблюдение записва руските ученици и учители в час

В московски училища е открит софтуер за тайно наблюдение - оказва се, че интерактивните бели дъски могат да записват ученици и учители.
Учител в Москва откри софтуер, инсталиран на интерактивните бели дъски в класните стаи, който може тайно да активира микрофона, да записва разговори по време на уроците и да изпраща аудиофайлове към сървъри, управлявани от градския Департамент по информационни технологии, съобщи NEXTA.
Според информацията софтуерът е инсталиран дистанционно още през август 2026 г. На всеки 10 минути той проверява за команди от сървър. След като направи запис, програмата изтрива аудиофайла от устройството. Нито учениците, нито учителите получават каквото и да е известие за това.
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Интересно е, че първоначално софтуерът се е наричал „Агент за аудиозапис на уроци“ (Lesson Audio Recording Agent). По-късно е преименуван на доста по-безобидно звучащото „Агент за подпомагане на уроци“ (Lesson Support Agent).
👀 Secret surveillance software discovered in Moscow schools: interactive whiteboards can record students and teachers A Moscow teacher discovered software installed on interactive classroom whiteboards that can secretly activate the microphone, record conversations during lessons, and send audio files to servers operated by the city's Department of Information Technology. The software has reportedly been installed remotely since August 2026. Every ten minutes, it checks for commands from a server. After recording, it deletes the audio file from the device. Neither students nor teachers receive any notification. Here's the interesting part: the software was originally called “Lesson Audio Recording Agent.” It was later renamed to the much more innocent-sounding “Lesson Support Agent.” According to Mediazona, traces of the software were found in at least three schools. A source told the outlet that the recordings were intended to be analyzed using AI to monitor what was being taught in classrooms. Moscow's Department of Information Technology did not respond to journalists' questions. The scale of the system's deployment and what happens to the recordings remain unknown. In Russia, even a classroom whiteboard can now become an informant.— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026
Според изданието Mediazona следи от софтуера са открити в поне 3 училища. Източник е споделил пред медията, че записите са били предназначени за анализ чрез изкуствен интелект, с цел да се следи какво точно се преподава в класните стаи.
Московският Департамент по информационни технологии не отговори на въпросите на журналистите.
Мащабът на внедряване на системата, както и съдбата на записите, остават неизвестни.
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В Русия дори една бяла дъска в класната стая вече може да се превърне в доносник, коментират запознати със случая.