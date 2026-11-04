"Как стигнахме дотук?": Тръмп се тюхкал пред съветници още преди разгрома, те му посочиха единствения виновник

На фона на тежката загуба за Републиканската партия, която загуби контрол и над долната камара в Конгреса на САЩ, и над горната (Сената), президентът Доналд Тръмп зад кулисите питал как така републиканците са се озовали в толкова тежко политическо положение. Новината е на CNN - американската телевизия е разговаряла с десетки помощници, съветници и партийни дейци около държавния глава на Щатите.

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По време на предизборен митинг през октомври Тръмп попитал близък сътрудник: „Как стигнахме дотук?“, като явно е осъзнал, че партията му се насочва към разгром на междинните избори.

Източник, запознат с разговора, казва, че президентът продължавал да повдига този въпрос, докато пътувал из страната, за да спаси изпадналите в затруднение републикански кандидати.

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Около Тръмп хората не знаели защо изобщо се започва войната в Иран

Запознати с вътрешната обстановка обвиняват решението на Тръмп да започне войната с Иран, което провали месеци наред планиране на изборите и предизвика сериозен икономически отзвук.

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„Има много хора, които не знаят защо трябваше да направим това“, казва един от съветниците на Тръмп, описвайки подготовката на партията като „остаряла“. Друг негов съюзник предупреждава, че Белият дом е „подценил негативната реакция сред избирателната база“.

Републикански функционери също критикуват това, че президентът е пренебрегнал опасенията относно слабия подбор на кандидати и забавените разходи за кампанията. CNN цитира неназован стратег, който прави заключението: „Честно казано, виновен е само един човек".

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