"Кой бяга за Москва тази вечер?": Ето целта на проваления полет на бивш сръбски министър до Русия

След като върнаха в Сърбия самолета на Air Serbia, който излетя от Белград за Москва снощи, стана ясна целта на проваленото пътуване, научаваме от материал нахърватската медия "Индекс". Става въпрос за полет JU134, който излетял от летище „Никола Тесла“ в Белград в 18:48 ч. Самолетът вече е бил дълбоко в европейското въздушно пространство, недалеч от границата между Литва и Беларус, когато е взето решение да се върне в Белград.

Пасажери в самолета са били и директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович и президентът на Сръбската народна партия Ненад Попович, но и бившият министър на вътрешните работи и отбраната Александър Вулин. По-късно стана ясно, че проваленият полет се дължи на пробив в сигурността, свързан с качването на Александър Вулин.

Според Nova.rs, Вулин е успял да се качи на самолета, въпреки че не е преминал задължителната проверка за сигурност. Според портала, някой му е помогнал да заобиколи обичайната процедура.

Милан Куч, директор по корпоративна сигурност на летището в Белград, бивш член на специалното военно поделение „Кобра“, е забелязал, че процедурите за сигурност не са спазени, като е прегледал записите от камерите за наблюдение. След като установил, че Вулин не е преминал проверката, Куч, според същия източник, наредил самолетът да се върне в Белград.

"Кой бяга за Москва тази вечер?" Ето я целта на пътуването

През деня в сръбските и черногорските медии се появи информация, че Александър Вулин и Ненад Попович планират пътуване до Москва.

Президентът на Демократическата партия Сърджан Миливоевич публикува в социалната мрежа X въпроса: „А кой бяга за Москва тази вечер с полет в 18:30 ч.?“.

Черногорският портал ETV съобщи преди това, че Вулин и Попович са резервирали билети за полет JU134. Според негови източници двамата политици са обявили, че пътуват до Москва за консултации. Според тази информация, Вулин е трябвало да обсъди дейността на държавната компания „Сърбиягаз“, на чийто надзорен съвет е председател от май 2025 г., докато Попович е планирал разговори, свързани с руско-сръбския междуправителствен комитет за икономическо сътрудничество.

И двамата са известни с тесните си политически връзки с Русия. Вулин години наред беше един от най-видните проруски политици в правителството на Александър Вучич, а Попович отдавна участва в икономическото сътрудничество между Сърбия и Русия. Засега не е известно дали пътуването им ще продължи или компетентните служби са започнали производство заради предполагаемото заобикаляне на проверката за сигурност. ОЩЕ: Върнаха самолет с близки до Вучич на път за Москва