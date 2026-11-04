Висш ирански функционер след изборите в САЩ: Очаква ви "кошмар", ако пренебрегнете волята за мир

Водени от съвестта си или от грижата за стандарта на живот, американците казаха "Не на войната" и ние подкрепяме това послание. Ако правителството на САЩ предаде волята на собствения си народ, за да служи на международни господари и изнудвачи, то ще разбере, че нашето "Не" е съпроводено от кошмар. Това написа председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Техеран Мохамед Багер Галибаф в профила си в X. Той направи този остър коментар по повод резултатите от междинните избори в САЩ.

ОЩЕ: Пак щях да нападна Иран, военният ми министър е "страхотен": Тръмп отказа да прави рокади след голямото поражение

Според него изборните загуби за управляващата партия са ясен сигнал, че американското общество отхвърля военната ескалация в Близкия изток.

Изявлението идва на фона на засиленото напрежение между Вашингтон и Техеран и политическата равносметка след изборната нощ в САЩ, където инфлацията и външнополитическите разходи се превърнаха в основни теми за американските избиратели.

Галибаф обвърза гражданското недоволство в САЩ както с икономическата цена на инфлацията и горивата, така и с моралното отхвърляне на нови военни конфликти.

Iran's Ghalibaf: Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message. If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare. https://t.co/0m3tozsIQs — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026