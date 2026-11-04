Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

"Американците гласуват според джоба си": Анализатори разчитат знаците от междинните избори в САЩ

04 ноември 2026, 8:43 часа 739 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
"Американците гласуват според джоба си": Анализатори разчитат знаците от междинните избори в САЩ

Американците гласуват според състоянието на джоба си. Демократите проведоха много добра кампания, концентрирана именно върху цените на стоките и услугите. С този извод журналистът и международен анализатор Огнян Дъскарев обясни в ефира на Нова телевизия ключовите причини за изборните резултати от междинния вот в САЩ, които изправиха президента Доналд Тръмп и Републиканската партия пред сериозни изпитания.

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По думите му икономическото недоволство, а не идеологическите спорове, е изтласкало на преден план инфлацията, цените на храните и горивата. Резултатът – загуба на позиции за републиканците в ключови щати и засилваща се политическа поляризация.

"Безспорно президентът Тръмп го очакват две много тежки години, защото той ще има конкретен сблъсък с Конгреса", каза съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев. Според него промяната в баланса на силите в Вашингтон отваря вратата за засилени политически атаки, сблъсъци с Белия дом и дори нови продължителни разследвания срещу представители на администрацията.

Анчев припомни, че въпреки изпитанията – включително щурма на Капитолия, 250-годишната американска демокрация е устойчива, но развитието на ситуацията ще зависи от поведението на самата политическа класа. 

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Двамата анализатори определиха вота като класически пример за „политическото махало“ - след управление, възприемано като прекалено десноцентристко или крайно, гласоподавателите търсят корекция.

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Доналд Тръмп избори САЩ междинни избори в САЩ
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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