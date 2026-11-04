Влекач потъна в Черно море край Румъния: Ето какво е последното му съобщение

Структурите на румънското министерство на вътрешните работи са спасили седем моряци, турски граждани, които са били на борда на влекач, потънал в Черно море, близо до град Нептун, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Става въпрос за Влекачът „Аяз Бей“, който плавал под турски флаг. Спасителната операция се провежда при особено трудни условия, поради силни ветрове и много бурно море, които в този момент не позволяват използването на въздушни ресурси.

Последното му съобщение

"Около 4:20 часа местно време влекачът е предал международно съобщение за бедствие (MAYDAY), след като се е сблъскал с кораба „Ментор“, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда“, информира пресцентърът на МВР.

Според предварителна информация, влекачът „Аяз Бей“, заедно с влекача „Рамазан Бей“, са извършвали операция по теглене на кораба „Ментор“, повреден преди това в украински води, близо до пристанището на Одеса, с дестинация Турция. Тегленият кораб е бил без екипаж на борда.

Силите на Румъния в спасителната операция

Два кораба на румънското вътрешно министерство са били мобилизирани за спасяването на седемте моряци, единият от които принадлежи на Граничната полиция - брегова охрана, а другият - на Инспектората за извънредни ситуации. Корабът „Сар Арес“ на Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM) също участва в интервенцията. Операцията се координира от Морския спасителен координационен център (MRCC). ОЩЕ: Водолази откриха тялото на още един моряк от потъналия влекач в Румъния