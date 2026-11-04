Успех на Демократите в Айова: Взеха първо сенаторско място от десетилетие

Демократът Джош Търък спечели изборите за Сената на САЩ в щата Айова. Той победи подкрепяната от президента Доналд Тръмп републиканка Ашли Хинсън. Така той ще стане първият сенатор демократ от Айова от повече от десетилетие, а партията му печели още едно място в борбата за контрол над горната камара на Конгреса. ОЩЕ: "Америка се завръща!": Хакийм Джефрис се качва на председателското място в долната камара с историческо постижение (ВИДЕО)

Тръмп спечели в Айова на последните три президентски избора, но победата на Търък показва, че демократите успяват да постигнат успехи и в щат, който първоначално се смяташе за сигурна крепост на републиканците, пише Reuters.

Преди тези избори републиканците разполагаха с мнозинство от 53 срещу 47 места в Сената, а демократите се нуждаеха от нетно увеличение с четири места, за да поемат контрола над него. Надпреварата в Айова ставаше все по-оспорвана и през последните седмици преди вота изходът ѝ се смяташе за непредвидим. Според медиите в САЩ неговата победа означава, че демократите ще получат най-малко 51 места в Сената.

Търък, който е депутат в законодателното събрание на Айова и се определя като „популист от прериите“, постави акцент в кампанията си върху борбата с поскъпването на живота и корупцията. Той критикува подкрепата на Хинсън за данъчния закон на Тръмп от 2025 г., който предвижда съкращаване на разходите за програмата за здравно осигуряване Medicaid и помощите за храна.

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Подобно на други демократи, участващи в оспорвани изборни надпревари в Средния запад на САЩ, Търък зае умерени позиции по въпросите, свързани с правата на транссексуалните хора. В кампанията си той обеща също да се бори с високата заболеваемост от рак в Айова и да намали разходите на земеделските производители.

Хинсън от своя страна критикува Търък за пропуснати гласувания в Камарата на представителите на Айова и го обвиняваше, че възгледите му по въпроси като имиграцията са твърде либерални за щата.

Търък ще заеме мястото на републиканката Джони Ернст, която миналата година обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат.