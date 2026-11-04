Хакерските атаки срещу хладилни машини удариха и френска кръвна банка

Хакерските атаки срещу хладилни инсталации в Европа продължават. Най-новата им жертва е кръвна банка във Франция.

Фризерите, където са съхранявани кръвни проби и банки с кръв и плазма при -30 градуса по Целзий, са били атакувани от хакери, съобщи френският седмичник Le Canard enchaine.

Машините са били пренастроени и са повишили температурата си до 110 градуса по Целзий.

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Атаката е станала през нощта на неделя срещу понеделник и е била насочена срещу Coolworld - компания, отговорна за поддръжката на контейнери за съхранение на Френския кръвен център (EFS).

От кръвния център съобщиха, че дежурен техник е забелязал повишаването на температурите в съоръженията през нощта, което е позволило инцидентът да бъде овладян.

Министерството на здравеопазването на Франция обяви, че няма унищожени количества дарена кръв и кръвни продукти благодарение на реакцията на компанията, която ги съхранява, предаде Фокус.

Инцидентът обаче подчертава значителния риск пред здравните заведения - кибератака срещу външен доставчик на услуги може потенциално да засегне оборудване, което е от съществено значение за тяхната дейност, отбелязва изданието.

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