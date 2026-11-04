За първи път палестинка от САЩ влиза в щатския сенат на Ню Йорк: Абер Кавас действа срещу Израел, носила е и лента на "Хамас" (ВИДЕО)

Абер Кавас от Демократическата партия спечели изборите за място в местния Сенат на щата Ню Йорк от 12-и избирателен район, като събира цели 75 процента от гласовете при 90% преброени бюлетини. Така тя влиза в историята като първата палестинска американка, носеща хиджаб, която ще заема пост в законодателния орган на щата. 34-годишната Кавас се присъединява към малката група палестински американци, избирани някога на щатско ниво в САЩ.

След победата Кавас публикува кратко съобщение в X, в което написа: „Написахме история“.

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"Финансирайте достойнството, борете се срещу унищожението"

„Финансирайте достойнството, борете се срещу унищожението“ беше лозунгът, с който Кавас проведе кампанията си. „Финансирайте достойнството“ се отнася до нейната позиция за здравеопазване за всички, бърз и надежден обществен транспорт и достъпни жилища. „Борете се срещу унищожението“ се свързва с нейните позиции за спиране на климатичните промени, защитата на имигрантите и нейната позиция „Няма пари за война“.

Кавас е член на „Демократичните социалисти на Америка“ – група, която отбеляза безпрецедентни успехи, след като миналата година нейният член Зоран Мамдани спечели историческата надпревара за кмет на Ню Йорк.

Тя беше сред нарастващия брой кандидати от „Демократичните социалисти на Америка“, които се явиха на изборите през този изборен цикъл.

Много прогресивни демократи подкрепиха Кавас, включително Мамдани, сенаторът Бърни Сандърс и конгресменката Рашида Тлаиб.

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Нейната победа отразява нарастващото влияние на пропалестинската общност в политическия пейзаж на Щатите.

Кариерата на Абер Кавас: активизъм за Палестина и срещу Израел, както и спорни моменти

Преди да се включи в политиката, Кавас е прекарала повече от 15 години като активистка, бореща се за правата на работниците, имигрантските общности и правата на палестинците.

Миналия месец Кавас заяви пред Middle East Eye, че през 2023 г. е била част от коалиция от активисти, които са се стремили да работят на местно правителствено ниво, за да прекъснат финансирането, подкрепящо израелската държава и нейната военна окупация на Палестина.

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Те откриха няколко благотворителни организации в САЩ, които бяха събрали милиони долари, за да изпратят американски евреи в окупирания Западен бряг като заселници на палестинска земя, в нарушение на международното право.

Снимка: Getty Images

Кавас помогна за разработването и стартирането на кампанията „Not On Our Dime“ („Не с нашите пари“), която има за цел да забрани на нестопанските организации в Ню Йорк да финансират организации, подкрепящи незаконната окупация на палестинските територии от Израел.

„Законодателството на щата Ню Йорк не бива да позволява на група, регистрирана като благотворителна организация, която би трябвало да събира средства, за да помага на хората, да използва тези средства за извършване на жестокости срещу човешките права“, заяви тя.

За да внесе законопроекта, Кавас работи с Мамдани, тогава член на долната камара в щата Ню Йорк, и със сенатора от щата Джабари Бриспорт, който подкрепи и изготви законопроекта през май 2023 г. Но поради силната опозиция от страна на законодателите законопроектът, озаглавен „Закон за прекратяване на финансирането от Ню Йорк на насилието, извършвано от израелските заселници“, така и не се превърна в закон.

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„Беше интересно да работя с тогавашния член на Общинската асамблея Мамдани, защото бях скептична към политиците“, каза Кавас пред MEE, обяснявайки, че този процес и законопроектът я вдъхновили. „Беше интересно да работя с него като избран представител и да видя как той може да използва тази позиция, за да направи нещо безпрецедентно. Когато внесохме законопроекта „Not On Our Dime“, това никога преди не беше правено в щата Ню Йорк; никой никога не беше внасял проактивно нещо, което да се бори за човешките права на палестинците“, допълни тя.

По-рано този месец тя изрази несъгласие със сделка на стойност 750 000 долара между Полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) и израелската компания за наблюдение Cognyte за разработване на система за проследяване на мобилни телефони, задвижвана от изкуствен интелект. „Този мощен инструмент нарушава правата на всички нюйоркчани, като дава на полицията по-големи възможности да проследява телефоните ни и да получава достъп до чувствителни данни при липса на прозрачност и контрол“, написа тя в X.

„Въпреки това, тук става дума за нещо повече от една компания или договор. Полицията на Ню Йорк (NYPD) има дълга история на масово наблюдение над мюсюлманските общности, активистите в подкрепа на Палестина и цветнокожите общности, а полицейските управления в целия щат споделят данни от наблюдение чрез изкуствен интелект с ICE (имиграционните власти - бел. ред.), за да подпомогнат депортирането на нашите съседи имигранти", добави тя.

Миналата седмица NYPD се оттегли от сделката след острата реакция на групите за граждански права.

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Като палестинка, която безстрашно изразява позицията си по въпроса за Палестина, Кавас е олицетворение на променящите се политически тенденции. „Нюйоркчаните искат промяна в администрацията. Всъщност имаме голяма надежда, че ще имаме система за обществена безопасност, която наистина се интересува от живота на хората, а не от продължаването на тези модели на полицейска дейност, които са насилнически и засягат толкова много нюйоркчани“, каза тя.

През 2017 г. Кавас заяви, че атаките от 11 септември са едно от проявленията на дългогодишната история на расизъм, колониализъм и ислямофобия. Тя също така определи като несправедливи изискванията мюсюлманите да се извинят за терористичните нападения в САЩ.

Отделен скандал избухна заради видеозапис от митинг през 2016 г., на който се вижда как тя носи лента на ръката със символите на „Хамас“. Зелената лента е разпознаваем елемент от екипировката на бойците от военното крило на палестинската групировка - бригадите „Ал-Касам“.

Anti-Israel activist who linked the September 11 attacks to Islamophobia wins election to New York State Senate Aber Kawas, a Democratic Party candidate and member of the Democratic Socialists of America, has won the election in New York’s 12th Senate District. According to preliminary results, she received 74.5% of the vote. In 2017, Kawas said the September 11 attacks were one manifestation of a long history of racism, colonialism and Islamophobia. She also described demands for Muslims to apologise for terrorist attacks as unfair. A separate controversy erupted over a video from a 2016 rally showing Kawas displaying an armband bearing Hamas symbols. Kawas is also known for her anti-Israel stance, support for a boycott of Israel and association with Zohran Mamdani. She is a Palestinian-American and a Muslim. — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026

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