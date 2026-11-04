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Тръмп спира парите за Израел от нова година, ще помага само при извънредна нужда

04 ноември 2026, 9:01 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп спира парите за Израел от нова година, ще помага само при извънредна нужда

Вашингтон възнамерява изцяло да прекрати финансовата и военната си помощ за Израел до края на 2026 г. Решението идва въпреки действащото 10-годишно двустранно споразумение, което предвижда отпускането на около 3,8 млрд. долара годишно чак до 2028 г. Това изявление направи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News на 3 ноември. Според американския държавен глава мярката не означава разрив в отношенията, а отражение на икономическата реалност.

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„Те вече нямат нужда от тези пари. Израел е наш съюзник номер едно, но те са достатъчно силни, за да купуват оръжията си сами“, обясни Тръмп, като добави, че Вашингтон ще продължи да продава модерни оръжейни системи на Тел Авив, но на търговски начала.

Инициатива от самия Нетаняху?

Любопитен детайл в изявлението бе твърдението на Тръмп, че самата идея за прекратяване на безвъзмездната помощ е била повдигната първоначално от израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на техни разговори.

По-рано Нетаняху наистина е изразявал намерение Израел постепенно да се трансформира от „получател на помощ“ в пълен „равноправен партньор“, но израелските планове предвиждаха плавно пласиране на процеса в рамките на цяло десетилетие, а не рязко спиране за броени месеци.

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От канцеларията на Нетаняху засега се въздържат от официален коментар относно обявения от Тръмп краен срок.

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Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху военна помощ война Израел
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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