Тръмп спира парите за Израел от нова година, ще помага само при извънредна нужда

Вашингтон възнамерява изцяло да прекрати финансовата и военната си помощ за Израел до края на 2026 г. Решението идва въпреки действащото 10-годишно двустранно споразумение, което предвижда отпускането на около 3,8 млрд. долара годишно чак до 2028 г. Това изявление направи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News на 3 ноември. Според американския държавен глава мярката не означава разрив в отношенията, а отражение на икономическата реалност.
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„Те вече нямат нужда от тези пари. Израел е наш съюзник номер едно, но те са достатъчно силни, за да купуват оръжията си сами“, обясни Тръмп, като добави, че Вашингтон ще продължи да продава модерни оръжейни системи на Тел Авив, но на търговски начала.
Инициатива от самия Нетаняху?
Любопитен детайл в изявлението бе твърдението на Тръмп, че самата идея за прекратяване на безвъзмездната помощ е била повдигната първоначално от израелския премиер Бенямин Нетаняху по време на техни разговори.
По-рано Нетаняху наистина е изразявал намерение Израел постепенно да се трансформира от „получател на помощ“ в пълен „равноправен партньор“, но израелските планове предвиждаха плавно пласиране на процеса в рамките на цяло десетилетие, а не рязко спиране за броени месеци.
От канцеларията на Нетаняху засега се въздържат от официален коментар относно обявения от Тръмп краен срок.
🇺🇸🇮🇱 Trump says the US will end military aid to Israel by the end of 2026 — despite an agreement running through 2028 According to Trump, Israel no longer needs American financial assistance and can afford to purchase US weapons on its own. He claims Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu personally suggested ending the aid. Speaking to Fox News on November 3, Trump said Washington currently provides Israel with around $4 billion annually and plans to stop the payments by the end of 2026. However, the existing US-Israel military aid agreement provides approximately $3.8 billion per year through 2028. Trump did not clarify which funding he intends to cut or how the administration would end it before the agreement expires.— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026