Изборите в САЩ си поиграха с цената на петрола

Цените на петрола отбелязаха спад в началото на търговията в сряда, 4 ноември - инвеститорите очакваха резултатите от междинните избори в САЩ и потенциалното им въздействие върху мирните преговори в Близкия изток. Цената падна дори след като данните от сектора показаха, че запасите от суров петрол в Щатите неочаквано са слезли надолу миналата седмица. И докато още тежкото поражение за републиканците и в долната, и в горната камара на Конгреса се разгръщаше, фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, паднаха с 26 цента до 103,34 долара за барел в началото на азиатската търговия.

След като резултатите от междинните избори в САЩ станаха ясни, към 8:50 ч. българско време цената се бе увеличила малко - до 103,90 долара.

Фючърсите на американския суров петрол WTI спаднаха с 53 цента до 95,56 долара в началото на търговията, а около 8:50 ч. наше време се търгуват за 96,24 долара.

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Факторите

През предходната сесия цената на „Брент“ спадна с повече от 1% до най-ниското си ниво за почти четири седмици, понеже трейдърите преценяваха преговорите за прекратяване на войните в Украйна и Иран. В САЩ течеше преброяването на гласовете от междинните избори, които в крайна сметка определиха връщане на контрола на демократите над Конгреса.

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Пазарите продължаваха да следят внимателно за евентуален напредък в преговорите за прекратяване на конфликта между САЩ и Израел с Иран, като Катар засили посредническите си усилия, за да предотврати ескалация на атаките след междинните избори.

Високопоставен ирански представител заяви пред Reuters във вторник, че Иран и САЩ все още са далеч от споразумение за прекратяване на конфликта. САЩ нанесоха „отбранителни“ удари по иранския остров Кешм, насочени срещу ракети „земя-въздух“, използвани срещу американски обекти, заяви вчера американски представител. Друг представител посочи, че ударите изглеждат ограничени и не сигнализират за връщане към мащабни бойни операции.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник пред Financial Times, че САЩ нямат непосредствени планове да нанесат удари срещу Иран. Днес, след изборната загуба на Републиканската партия, той не даде конкретен отговор какво смята да предприеме спрямо Ислямската република, като си остави отворени опции.

Междувременно запасите от суров петрол са спаднали с 5,27 милиона барела през седмицата, приключила на 30 октомври, съобщиха в сряда пазарни източници, позовавайки се на данни от Американския петролен институт, предаде CNBC. Осем анализатори, анкетирани от Reuters, очакваха средно увеличение на запасите от суров петрол с около 880 000 барела.

Запасите от бензин са се увеличили с 1,43 милиона барела, докато запасите от дестилати са спаднали с 1,19 милиона барела спрямо предходната седмица, посочиха източниците. „Запасите от дизел остават ограничени, докато запасите от бензин са се увеличили повече от очакваното. Данните като цяло подкрепят цените на петрола“, заяви Haitong Futures в бележка в сряда.

Официалните данни от Агенцията за енергийна информация на САЩ се очакват днес, 4 ноември.

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