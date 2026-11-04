"Америка се завръща!": Хакийм Джефрис се качва на председателското място в долната камара с историческо постижение (ВИДЕО)

Очаква се лидерът на доскорошното малцинство в Камарата на представителите (долната камара в Конгреса на САЩ) Хакийм Джефрис да стане следващият ѝ председател. Демократът от Ню Йорк записа впечатляващ успех на междинните избори, като получи подкрепата на около 80% от гласоподавателите в щата, след което отпразнува победата пред възторжената публика с думите, че „Америка се завръща“. Те дойдоха в момент, в който стана ясно, че Демократическата партия си връща контрола и в долната, и в горната камара - Сената.

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Hakeem Jeffries: America is back! https://t.co/ZYoXmkzjaC — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

"Днес започва великото американско завръщане!"

Джефрис се обърна към присъстващите на партито си в изборната нощ малко след 23:15 ч. местно време, след като стана ясно, че демократите са на път да си възвърнат мнозинството в Камарата на представителите. Присъстващите скандираха „Председателю Джефрис!“

„Днес започва великото американско завръщане“, заяви Джефрис. „От единия бряг до другия американският народ се изказа и даде ясно да се разбере - сгига толкова екстремизм, достатъчно корупция".

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BREAKING: "We need to deliver dramatic change." House Speaker-presumptive Hakeem Jeffries says the US needs a "Congress that puts the American people first" after the Democrats flipped the House of Representatives. Watch our live coverage ➡️ https://t.co/LjwiYXsd1D https://t.co/v3AiY5LfIx — Sky News (@SkyNews) November 4, 2026

56-годишният политик заяви, че демократите ще се съсредоточат върху „подобряването на живота“ на американците по въпроси като здравеопазването и изкореняването на корупцията. Той посочи „хората на високи постове, които са толкова фокусирани върху собственото си забогатяване и това на членовете на семействата си, на приятелите си или дарителите си“.

Джефрис каза, цитиран от The Wall Street Journal, че демократите „ще се борят упорито, за да гарантират, че всеки един американец ще може да си позволи да отиде на лекар, когато има нужда. И ще се борим да отменим тези болезнени съкращения в програмата Medicaid", допълни той, като се позова на съкращенията, включени в приетия миналата година от републиканците закон за данъците и разходите.

Очаква се Хакийм Джефрис да стане първият тъмнокож мъж, заемащ поста председател на Камарата на представителите в САЩ.

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