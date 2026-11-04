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Вето и бързо наобратно! Тръмп се появи в медиите с първи обяснения за изборния разгром (ВИДЕО)

04 ноември 2026, 7:43 часа 337 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вето и бързо наобратно! Тръмп се появи в медиите с първи обяснения за изборния разгром (ВИДЕО)

"Вето" - публикация с шапка в червен цвят се появи в профила в Truth Social на американския президент Доналд Тръмп. Самата мрежа е негова – а публикацията е повторение на негова закана преди изборите за Конгреса - ОЩЕ: Първата реакция на Тръмп на изборния разгром: Не бях аз кандидат, че да спечелим

Но в ексклузивно интервю пред Politico Тръмп призна, че не би искал 2 години да стои в Белия дом и да налага вето на всичко, щял да работи с демократите, за да вървят добре нещата за САЩ. "Те се обадиха и искат да работим, искат нещата да се случват, говорих с определени лидери на демократите", каза президентът на САЩ. Той пак повтори, че ако неговото име било в бюлетината, републиканците щели да спечелят. И след като му беше припомнено, че каза на избирателите да си представят, че името му е на бюлетината, Тръмп отвърна – да, но избирателите не се съгласиха и не харесаха кандидатите. А кой избра кандидатите на републиканците и дали той самият не е одобрявал някого или одобри всички - това не коментира:

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И още едно изказване – Тръмп обясни, че гласоподавателите в САЩ се съгласявали с неговата политика, след като беше попитан от Fox News за войната в Иран, която той подпали. Може би те не искаха да понасят краткосрочното заради войната, цената на бензина – Тръмп стигна и до това умозаключение. Попитан дали сега ще атакува Иран, държавният глава на САЩ отговори, че ще преценява и ако има добър шанс да се направи едно или друго нещо по тази тема, ще се направи – неясно в крайна сметка какво - ОЩЕ: Мощно цунами заля Тръмп: Демократите си върнаха Сената, печелят и долната камара на Конгреса (ВИДЕО)

"Малко съм изненадан. Мислех, че ще се справим по-добре", заяви американският президент, обяснявайки какви големи предизборни митинги направил и затова си мислел, че дошлите на тях щели да се превърнат в достатъчно голям брой гласове за републиканските кандидати. А бившият говорител на Белия дом Каролайн Левит продължи да излага Тръмп и себе си – американците забравили за "добрата политика" с цените на горивата, бензинът бил 1,99 долара за галон в щати като Колорадо заради енергийната политика на Тръмп, обаче може би американците повярвали на "лъжливите медии от другата страна" (т.е. демократите). "Имат повече пари заради данъчната политика на президента", настоя Левит - Още: Битката за губернатори: Демократите пак с удар по Тръмп, жена от испански произход отне Тексас от републиканците

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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