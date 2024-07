По бели гащи: Колаж на Тръмп и Байдън на корицата на New York Magazine разгневи читателите (СНИМКА)

Най-новата корица на New York Magazine е с Доналд Тръмп и Джо Байдън, стъпили на два кантара и облечени само по долни бели гащи. Провокативният колаж разгневи читателите на списанието и потребителите в интернет.

Става дума за здравния брой на изданието, в който се говори за положителната проба на Байдън за Covid-19 и генерално за здравословното състояние на двамата участници в американските президентски избори, които ще се проведат през ноември. Към публикацията на списанието в социалните мрежи е добавен и следният текст: "Сега пък Байдън е с Covid. Не пропускайте здравното ни издание, в което ще прочетете за медицински пробиви и скандали плюс една политическа конвулсия: видимото влошаване на състоянието на президента."

And now, Joe Biden has Covid.



Catch up on our new Health Issue, featuring medical breakthroughs and scandals, plus one political convulsion: the President’s seeming deterioration. https://t.co/IANMlyk6nN pic.twitter.com/jRzvZNN6qD