CNN: Зеленски и Тръмп ще проведат първи разговор от 2020 г. насам

Бившият президент на САЩ и кандидат на Републиканската партия за вота през ноември Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски ще проведат телефонен разговор в петък, 19 юли. Това съобщава CNN, позовавайки се на два източника, "запознати с плановете". Източници на Reuters потвърждават.

