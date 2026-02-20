Въздушната отбрана на Северна Америка прехвана 5 руски военни самолета до Аляска

Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (НОРАД/NORAD) обяви, че е засякло и съпроводило редица руски военни самолети близо до бреговете на американския щат Аляска, в така наречената Идентификационна зона за противовъздушна отбрана. Прехванати и ескортирани са два бомбардировача на руската армия Ту-95, два изтребителя Су-35 и един самолет А-50, маневриращи над Берингово море, уточни американско-канадското въздушно командване.

Вдигнати във въздуха от страна на НОРАД са били два изтребителя Ф-16, два Ф-35, един военен самолет Е-3 и четири танкера за презареждане "Боинг КС-135". Те са засекли, прехванали и ескортирали руските бойни машини, съобщи Ройтерс, позовавайки се на съобщението.

НОРАД посочва, че руските военни самолети са останали в международното въздушно пространство и не са навлизали в неприкосновеното въздушно пространство на САЩ или на Канада.

