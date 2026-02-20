Сенатът на Индиана прие резолюция за стратегическо партньорство с България (ВИДЕО и СНИМКИ)

Сенатът на щата Индиана официално е приелрезолюция, с която признава стратегическо партньорство между Република България и щата Индиана, става ясно от публикация на генералния консул на страната ни в Чикаго Светослав Станков във Facebook. Документът подчертава, че България и САЩ са стратегически съюзници в рамките на НАТО, обединени от споделени демократични ценности, сигурност и устойчиви връзки между хората. Акцентира се върху лидерската позиция на Индиана в отбранителната индустрия, аерокосмическите технологии, киберсигурността и научните изследвания, както и върху възможностите за разширяване на сътрудничеството с България в тези ключови сфери.

Снимка: Facebook/Svetoslav Stankov

Особено място в резолюцията е отделено на историческото присъствие на българската общност. Още в началото на XX век десетки хиляди българи от географската област Македония се установяват в Индиана.

"Това признание е за всички българи – включително македонските българи – които повече от век допринасят за развитието на Индиана. Гордеем се с нашето наследство. Градим бъдещето заедно", посочва още Станков.

Историческото присъствие на българската общност

През 1922 г. във Форт Уейн македонски българи основават Македонската патриотична организация (МПО), а през 1927 г. започва издаването на „Македонска трибуна“ – един от най-влиятелните българоезични печатни органи в Северна Америка и важна част от българското културно наследство зад океана.

Срещите в Индианополис

По време на посещението си в Индианаполис консулът е провел срещи с лейтенант-губернатора лейтенант Мика Бекуит, със секретаря на щата Диего Моралес и с ковчежника Даниел Елиът. Те са обсъдили конкретни възможности за задълбочаване на икономическото, образователното и отбранителното сътрудничество, става ясно от поста на генералния ни консул.

"Изразявам искрена благодарност към сенатор Родрик Брей - вносител на резолюцията, към Кристи Риск, към Антъни Фераро от офиса на губернатора Майк Браун, както и към всички сенатори за подкрепата и уважението към българската общност", написа Станков в социалната мрежа.

Благодарност към българската общност в Индиана

Консулът благодари и на българската общност в Индиана и на представителите, които са били с него в този важен момент.

Той изброява поиемнно отец Димитър Ангелов от Българска православна църква „Св. Стефан“, Индианаполис – духовен стълб на общността; Ралица Коларова – член на църковния борд и президент на МПО „Дамян Груев“, заедно с нейния син Николас – символ на новото поколение; Татяна Ангелова – директор на българското училище; Вера Попов – дългогодишен член на МПО, съпруга на Димитър Попов, дългогодишен редактор на „Македонска трибуна“; Ангел Тодоров, собственик на бизнес, и Румен Димитров, IT специалист, както и неговата малка дъщеря Емили – само на 3 години – най-младият представител на българската ни общност.

"Те олицетворяват приемствеността – от поколенията, изградили общността преди повече от век, до най-малките деца, които ще носят българската култура напред", посочва още Станков.

