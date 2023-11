Полицията в САЩ преследва ученик с мотокар (ВИДЕО)

По време преследването няколко паркирани превозни средства са били ударени от мотокара.

До това се е стигнало след като тийнейджърът откраднал мотокар, след като е намерило автомобила отключен с ключове все още вътре.

Police in Michigan say a 12-year-old boy stole a forklift after finding the vehicle unlocked with the keys still inside.



Authorities say no one was injured during the hour-long pursuit, but multiple parked vehicles were struck by the forklift. https://t.co/WWPwoxpgWV pic.twitter.com/tINNrAxDMz