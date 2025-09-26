Войната в Украйна:

Повдигнаха обвинения на бивш шеф на ФБР

26 септември 2025, 06:23 часа 226 прочитания 0 коментара
Министерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на бившия директор на ФБР Джеймс Коми за неверни твърдения и възпрепятстване на разследване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това е ескалация на кампанията на президента Доналд Тръмп, търсещ отмъщение срещу хора, които са го разследвали или критикували. Ако Коми бъде осъден, го грози присъда до пет години затвор. 

Тръмп уволни директора на ФБР през 2017 г., в началото на първия си президентски мандат. Оттогава републиканецът редовно критикува разследването, ръководено от Коми, за връзките на руснаци с предизборната му кампания през 2016 г.

"Невинен съм"

"Аз съм невинен", заяви във видео, разпространено в социалната мрежа Instagram, бившият ръководител на ФБР след повдигането на обвиненията. "Сърцето ми е разбито от действията на Министерството на правосъдието, но вярвам в правосъдната система и съм невинен. Така че нека има процес и да вярваме", каза той.

Според публикация на репортер на телевизия CNN в "X" се очаква Джеймс Коми да се предаде днес.

Откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари тази година, неговото Министерство на правосъдието разглежда показанията на Коми от 2020 г. пред Съдебната комисия на Сената на САЩ, когато, в отговор на критиките на републиканците, той отрече да е разрешавал подаването на поверителна информация към медиите за връзките на Тръмп с Русия.

Обвинителният акт, подкрепен от разширен състав от съдебни заседатели, дойде, след като президентът оказа натиск върху министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди, която според него не е действала достатъчно бързо при повдигането на наказателни обвинения срещу Коми и други видни критици на президента на САЩ.

"Никой не е над закона“, написа Бонди в публикация в социалните мрежи. "Днешното обвинение отразява ангажимента на Министерството на правосъдието да търси отговорност на онези, които злоупотребяват с власт, за да подвеждат американския народ“, посочи тя.

Виолета Иванова
