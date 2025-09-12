"Прекомерна": Болсонаро ще обжалва присъдата

Адвокатите на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро заявиха, че ще обжалват присъдата от над 27 години затвор за заговор за преврат, "включително на международно ниво". "Защитата счита присъдите за невероятно прекомерни и несъразмерни и ще подаде съответните жалби, включително на международно ниво“, се казва в изявление, публикувано в социалните мрежи от помощника на Болсонаро Фабио Вайнгартен.

Исторически процес

Припомняме, че бившият бразилски президент бе осъден на над 27 години затвор за заговор за преврат. С четири на един гласа петчленен състав на Върховния съд обяви за виновен 70-годишния бивш президент и го осъди на 27 години и три месеца затвор.

Той е осъден за ръководенето на "престъпна група", която заговорничела, за да осигури "авторитарното му задържане на власт", след загубата му от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва на изборите през 2022 г.

Болсонаро, който има забрана да заема публична длъжност до 2030 г. и е под домашен арест в дома си в столицата Бразилия от началото на август заради подозрения, че се опитва да попречи на процеса, снощи не присъства на изслушванията, позовавайки се на здравословни причини, съобщиха адвокатите му.

Бившият президент бе изправен пред съда заедно със седем негови бивши приближени, включително няколко бивши министри и генерали.