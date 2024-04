Пример за учебник по политическо лицемерие: Протежето на Тръмп в Конгреса се сети за Украйна (ВИДЕО)

След като от октомври, 2023 година насам републиканецът бавеше новия американски военен пакет за Украйна под различни предлози - първо искаше да е обвързан с антиимиграционни мерки и засилена охрана на американската граница с Мексико, после прояви склонност да не е така, после дойдоха ред на споровете за американския бюджет: Майк Джонсън: Ще мислим за помощ за Украйна, след като правителството получи финансиране (ВИДЕО)

Още: Потвърдено: Протеже номер 1 на Тръмп в Конгреса пак забави помощта на САЩ за Украйна (ВИДЕО)

В крайна сметка, след над половин година протакане - време, в което Русия взе инициативата на бойното поле, успя да превземе Авдеевка и притиска все по-силно украинската армия, Джонсън се сети, че сега било "критично време": "Мога да бъда егоист и да взема друго решение, но правя правилното. Мисля, че оказването на военна помощ за Украйна сега е правилното нещо - наистина. Вярвам, че Си Дзинпин, Иран и Владимир Путин формират "Ос на злото". Вярвам, че Путин ще продължи напред към Европа, ако има възможност - може да отиде към Балканите, към Полша, към някой съюзник на НАТО. Предпочитам да дам куршуми на Украйна, вместо да пращаме американски войници - синът ми е в началото на кариерата си във ВМС. Това не е игра, не можем да си играем на политика": Демократите в САЩ към Майк Джонсън: Прокарваш парите за Украйна, спасяваме те от преврат

When asked why he is willing to lose his job when going forward with the foreign aid bills, Johnson responds: ‘I'm doing what I think is right here. I think providing lethal aid to Ukraine right now is critically important. I believe Putin will march through Europe otherwise. We… pic.twitter.com/iJwh6t8gzi