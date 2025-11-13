Любопитно:

13 ноември 2025, 12:19 часа 307 прочитания 0 коментара
Присъда: Boeing изплаща рекордно обезщетение за загинал в самолетна катастрофа (СНИМКИ)

Федералният съд в Чикаго осъди компанията Boeing да изплати над 28 млн. на семейството на Шиха Гарг - една от жертвите при катастрофата на полет 302 на Етиопските авиолинии (Ethiopian Airlines) със самолет 737 MAX, през 2019 г., съобщи  Reuters. Заедно с лихвите общата сума на обезщетението на семейството на загиналия е 35,85 млн. долара. Това е първата присъда сред десетките съдебни дела, заведени след катастрофите на два самолета 737 MAX, които отнеха живота на общо 346 души от полет 610 на Lion Air, разбил се в Индонезия през 2018 г., и полет 302 през 2019 на Етиопските авиолинии.

Без обжалване

По информация на изданието от Boeing не планират да обжалват. Компанията отбеляза, че дълбоко съчувства на семействата на жертвите и признава правото им да търсят обезщетение чрез съда. Адвокатите на семейството от своя страна нарекоха присъдата „публична отговорност за неправомерните действия на компанията“. В иска се твърди, че 737 MAX е бил дефектно проектиран и че Boeing не е предупредил пътниците и обществеността за потенциалните рискове на машината.

Важен сигнал

Към днешна дата американският производител е уредил  над 90% от свързаните граждански искове, изплащайки милиарди долари обезщетения, и наскоро сключи още три споразумения с други семейства на жертви от катастрофата на Ethiopian Airlines.

Тази присъда е важен сигнал към авиационната индустрия, подчертавайки отговорността на производителите за безопасността на пътниците и стриктното спазване на стандартите.

Снимки: Getty images

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Боинг обезщетение Boeing Boeing 737 Max
