Путин е пратил оръжия и наемници на Мадуро? Глас от САЩ: "Нещо ще се случи" (ВИДЕО)

27 октомври 2025, 14:13 часа
На фона на нарастващото военно напрежение между Венецуела и САЩ се появиха индикации, че Русия може би изпраща оръжия и наемници в южноамериканската страна. По данни от специализираната платформа за проследяване на полети Flightradar 24 - санкциониран товарен самолет Ил-76 е пристигнал в столицата Каракас след спирки в Ереван (Армения), Алжир, Рабат (Мароко), Дакар (Сенегал) и Нуакшот (Мавритания). Според украинския източник NOELReports самолетът е свързан с транспортиране на оръжия за операциите на руската частна военна компания "Вагнер" в Африка и Венецуела.

Все още няма потвърждение на тази информация, нито повече подробности.

САЩ срещу Венецуела: какво се случва?

Това става в период, в който американски военен кораб акостира в Тринидад и Тобаго и се планират съвместни военни учения там. Каракас ги нарече „провокация”. Същевременно венецуелската държава обяви ареста на наемници, за които твърди, че са свързани с ЦРУ, и които са подготвяли атака срещу страната.

Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху своя венецуелски колега Николас Мадуро. Вашингтон разположи седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена специално срещу Венецуела и Мадуро. Сред тях е ядреният самолетоносач "Джералд Р. Форд".

Тръмп призна миналата седмица, че е разрешил тайни операции на ЦРУ в южноамериканската страна. От началото на септември САЩ извършват въздушни удари срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти. Досега са били потвърдени десет такива удара, убили най-малко 43-ма души.

Диктаторът Мадуро отхвърля обвиненията за трафик на дрога и обвинява САЩ, че се опитват да го свалят от власт, за да сложат ръка върху петролните залежи на Венецуела.

Републиканският сенатор Рик Скот усили натиска, като заяви пред камера: "Ако бях Мадуро, веднага бих заминал за Русия или Китай. Дните му са преброени. Нещо ще се случи".

Руските оръжия, на които Венецуела разчита

Венецуела не може да се мери с военната мощ на САЩ в конвенционална война. Нейните въоръжени сили наброяват 123 хиляди души и са засегнати от проблеми с поддръжката. Анализатори казват пред The Wall Street Journal, че армията е „в руини“. Според експерти, цитирани от Breaking Defense, подводниците и надводните кораби на страната вероятно са неизползваеми. Само че Каракас е похарчил милиарди за оръжия, които могат да нанесат големи щети - руски системи, ракети и самолети, предназначени да пречат на американските кораби и самолети.

Страната разполага с най-малко 20 изтребителя Су-30, въоръжени с противокорабни ракети Х-31. Международният институт за стратегически изследвания потвърди, че Венецуела разполага както с противокорабни, така и с противорадарни версии на системата Х-31. Това са същите ракети, които през 90-те години принудиха американския флот да разработи контрамерки поради тяхната скорост и профил на полет над морската повърхност.

Венецуелските самолети вече са тествали американските сили. В началото на септември два венецуелски изтребителя F-16 прелетяха в непосредствена близост до разрушителя USS Jason Dunham на САЩ в международни води. Официални представители на Министерството на отбраната във Вашингтон тогава описаха маневрата като „силно провокативна“ и „демонстрация на сила“. Пентагонът предупреди Каракас да не се намесва повече в операциите по борба с наркотиците.

На земята Венецуела е разположила няколко ракетни системи "Печора-2M", "Бук-M2E" и хиляди ракетни системи "земя-въздух" "Игла-С" в близост до нефтени съоръжения, радарни станции и морски подходи. Въпреки че са остарели, тези системи все още са в състояние да представляват заплаха за всички хеликоптери и нисколетящи самолети, от които американските сили биха се нуждаели за операции извън обхвата на ударите с голям обсег.

Може би най-важното е, че Венецуела е разположила както руски радарни масиви, така и китайски комуникационни релета, създавайки "оспорван електромагнитен спектър". Според Army Recognition това означава, че американските самолети и кораби не могат да оперират незабелязано.

