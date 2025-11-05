"Роднина-милиционер": Нови кметове и губернатори застъпиха в САЩ

Кандидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес. 34-годишният законодател в САЩ ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам, отбеляза агенцията. Мамдани спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа. Още: Ню Йорк избира кмет: Тръмп отправи заплаха към избирателите

Какви са задачите?

Сега му предстои да се справи с непрекъснатите изисквания на най-големия американски град и да изпълни амбициозните – според скептиците нереалистични – обещания от кампанията си.

С победата си демократичният социалист ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, когато встъпи в длъжност на 1 януари.

Сред предизборните обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали. Не е ясно как Мамдани ще финансира подобни инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу призивите му за повишаване на данъците за богатите, посочи АП.

Роднина на Джей Ди Ванс също стана кмет

Демократът Афтаб Пюрвал бе преизбран снощи за кмет на град Синсинати в щата Охайо. Той победи на изборите републиканеца Кори Боуман, който е полубрат на вицепрезидента Джей Ди Ванс, предаде АП. Пюрвал бе избран за пръв път на поста през 2021 г. Преди да стане кмет, е работил като адвокат.

Американската народна представителка Мики Шеръл бе избрана пък за губернатор на Ню Джърси, предаде Асошиейтед Прес. С това Демократическата партия си запази контрола върху щат, който традиционно гласува в синьо на президентски и парламентарни избори, но показа през последните години признаци на завой надясно.

Шерил, която е била пилот на хеликоптер във Военноморските сили на САЩ и народна представителка в Конгреса в продължение на 4 мандата, победи Джак Чатарели, който беше подкрепен от президента Доналд Тръмп.

Вчерашният вот бе смутен от бомбени заплахи в 7 избирателни района, изпратени по имейл. Правоохранителните органи установиха, че те са фалшиви, а изборният ден бе удължен с един час в няколко секции.Петдесет и три годишната Шеръл дава известна увереност на умерените в Демократическата партия, докато те търсят правилния подход за междинните избори догодина. Бивша прокурорка и военен ветеран, Шеръл олицетворява типа центристки демократи, които се стремят да спечелят симпатиите на част от консерваторите, като същевременно се застъпват за някои каузи на прогресивното крило. В предизборната си кампания тя заложи на противопоставянето си на Тръмп и на обвинението, че неговите мита са причина за икономическите притеснения на избирателите.

