Рубио сравни блокадата на Ормузкия проток с "икономическо ядрено оръжие"

Иранската блокада на Ормузкия проток беше сравнена от американският държавен секретар Марко Рубио с "икономическо ядрено оръжие". Той заяви, че Техеран се опитва да доминира в региона, предаде ДПА, цитирана от БТА. Рубио каза, че прекъсването на ключовия воден път показва защо на Иран не трябва да бъде позволявано да се сдобие с ядрено оръжие.

"Протокът е еквивалент на икономическо ядрено оръжие, което се опитват да използват срещу света, и се хвалят с това", посочи той в интервю за телевизия "Fox News" снощи. Рубио добави, че ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, Техеран "ще държи целия регион като заложник".

Американският държавен секретар, който е и съветник на президента Доналд Тръмп по национална сигурност, отказа да коментира как ще отговори Белият дом, ако Техеран продължи да отхвърля преговори за ядрената си програма.

Предотвратяването на Иран да се сдобие с ядрено оръжие беше обявената цел както на настоящия конфликт, така и на американските удари срещу ирански ядрени съоръжения през юли.

От началото на войната преди около два месеца Иран силно ограничи корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за глобалния износ на нефт и втечнен природен газ. Това доведе до повишаване на цените на енергията в световен мащаб.

САЩ от своя страна наложиха морска блокада на Иран, с цел да отрежат приходите на ръководството в Техеран.

В момента е в сила примирие, но преговорите между САЩ и Иран са в застой.