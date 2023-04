Русия пак отказва достъп до консул на арестувания американски журналист

МВнР на Русия също така заяви, че на 27 април е бил извикан високопоставен дипломат от посолството на САЩ, на когото е била връчена протестна нота "заради провокативните стъпки на посолството на САЩ", предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

The Russian Foreign Ministry rejected the U.S. Embassy's request for a consular visit of journalist Evan Gershkovich, who was arrested on espionage charges.



The Russian Foreign Ministry also stated that a senior diplomat from the U.S. Embassy was summoned to the Foreign Ministry… pic.twitter.com/8SFq6C0k7h